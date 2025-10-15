JBS abre 268 vagas de emprego para diversas áreas e cidades de MS

A JBS está com 268 vagas abertas em Mato Grosso do Sul, distribuídas entre os municípios de Campo Grande, Dourados, Nova Andradina, Anastácio e Naviraí. As oportunidades são para diversas funções, como operadores de produção, mecânicos de manutenção, eletricistas e motoristas de carreta.

Em Campo Grande, na unidade I da Friboi, são 29 vagas, incluindo desossador, refilador e faqueiro de abate. Já na unidade II, há 22 vagas para mecânicos, eletricistas e outros cargos. Os interessados devem comparecer presencialmente às unidades de segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas.

Já em Dourados, são 150 vagas para operadores de produção, sem exigência de experiência prévia. Os candidatos devem se dirigir à unidade localizada no km 6 da BR-163.

Na unidade de Nova Andradina, a Friboi tem 45 vagas abertas, sendo 28 para operadores de produção, além de lombador e refilador. Os currículos devem ser enviados para [email protected] ou via WhatsApp (67) 98178-0413.

Em Anastácio são apenas 2 vagas na Friboi para os setores de abate e expedição. Currículos podem ser enviados pelo WhatsApp (67) 99918-3967.

E tem também as vagas para motoristas, por meio da transportadora TRS, são 20 vagas para motoristas carreteiros em Campo Grande, Dourados e Naviraí. É necessário ter CNH categoria E. Candidatos podem se inscrever pelo WhatsApp (14) 99706-2287 ou e-mail [email protected].

As vagas são para contratação CLT, com benefícios previstos pela categoria. Candidatos de todo o Brasil podem se cadastrar no banco de talentos da JBS pelo site: www.jbs.com.br/carreiras.

