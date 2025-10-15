Menu
Menu Busca quarta, 15 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Oportunidade

JBS abre 268 vagas de emprego para diversas áreas e cidades de MS

As oportunidades são distribuídas entre os municípios de Campo Grande, Dourados, Nova Andradina, Anastácio e Naviraí

15 outubro 2025 - 19h05Taynara Menezes
Fachada JBSFachada JBS   (Foto: Divulgação )

A JBS está com 268 vagas abertas em Mato Grosso do Sul, distribuídas entre os municípios de Campo Grande, Dourados, Nova Andradina, Anastácio e Naviraí. As oportunidades são para diversas funções, como operadores de produção, mecânicos de manutenção, eletricistas e motoristas de carreta.

Em Campo Grande, na unidade I da Friboi, são 29 vagas, incluindo desossador, refilador e faqueiro de abate. Já na unidade II, há 22 vagas para mecânicos, eletricistas e outros cargos. Os interessados devem comparecer presencialmente às unidades de segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas.

Já em Dourados,  são 150 vagas para operadores de produção, sem exigência de experiência prévia. Os candidatos devem se dirigir à unidade localizada no km 6 da BR-163.

Na unidade de Nova Andradina, a Friboi tem 45 vagas abertas, sendo 28 para operadores de produção, além de lombador e refilador. Os currículos devem ser enviados para [email protected] ou via WhatsApp (67) 98178-0413.

Em Anastácio são apenas 2 vagas na Friboi para os setores de abate e expedição. Currículos podem ser enviados pelo WhatsApp (67) 99918-3967.

E tem também as vagas para motoristas, por meio da transportadora TRS, são 20 vagas para motoristas carreteiros em Campo Grande, Dourados e Naviraí. É necessário ter CNH categoria E. Candidatos podem se inscrever pelo WhatsApp (14) 99706-2287 ou e-mail [email protected].

As vagas são para contratação CLT, com benefícios previstos pela categoria. Candidatos de todo o Brasil podem se cadastrar no banco de talentos da JBS pelo site: www.jbs.com.br/carreiras.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Feirão oferece oportunidades para famílias conquistarem casa própria em Campo Grande
Oportunidade
Feirão oferece oportunidades para famílias conquistarem casa própria em Campo Grande
Foto: Unsplash
Oportunidade
Funsat oferta vagas com destaque para açougueiro, atendente e auxiliar de limpeza
Funsat divulga mais de 1.500 vagas em Campo Grande nesta terça-feira
Oportunidade
Funsat divulga mais de 1.500 vagas em Campo Grande nesta terça-feira
MS tem 3.786 vagas de emprego abertas em 33 municípios nesta segunda-feira
Oportunidade
MS tem 3.786 vagas de emprego abertas em 33 municípios nesta segunda-feira
Fundação de Cultura oferta oficina gratuita de 'Vídeo com Celular'
Oportunidade
Fundação de Cultura oferta oficina gratuita de 'Vídeo com Celular'
UEMS lança 23 editais para contratação de docentes temporários em diversas áreas
Oportunidade
UEMS lança 23 editais para contratação de docentes temporários em diversas áreas
A oficina será realizada nos dias 11, 18 e 25 de outubro de 2025, sempre das 14h às 17h,
Oportunidade
Museu da Imagem e do Som oferece oficina gratuita de vídeo com celular e IA
Foto: Funsat
Oportunidade
Sextou com vagas: Funsat oferece 1.477 oportunidades em Campo Grande
UEMS
Oportunidade
UEMS abre inscrições para contratação de professores temporários e cadastro reserva
Funsat oferece mais de 90 vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência
Oportunidade
Funsat oferece mais de 90 vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência

Mais Lidas

Delegacia de Atendimento à Mulher em Três Lagoas
Interior
Mulher prepara festa surpresa para o marido, mas apanha até desmaiar em MS
Foto: PMCG
Cidade
Capital fará seleção para assistentes, auxiliares, inspetores e merendeiros na Educação
JD1TV AGORA: Jovem morre durante surto em rua do Tarumã
Polícia
JD1TV AGORA: Jovem morre durante surto em rua do Tarumã
O caso explodiu na segunda
Polícia
Amor ungido? Padre é investigado após ser flagrado com noiva de fiel só de baby-doll