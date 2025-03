A JBS está com 48 vagas abertas na unidade de Naviraí, em Mato Grosso do Sul. As oportunidades são para os cargos de faqueiro, desossador, operador de produção, refilador e operador de armazenagem e expedição.

Para se candidatar, é necessário ter mais de 18 anos e apresentar no ato da inscrição os documentos pessoais, como RG, CPF e comprovante de residência, além de certificado de vacinação atualizado.

A JBS de Naviraí oferece diversos benefícios para os colaboradores, como vale-alimentação e vale-transporte.

A seleção dos candidatos será realizada às terças e quintas-feiras, das 8h às 11 horas, na Casa do Trabalhador, localizada na avenida Campo Grande, 328, em Naviraí. As oportunidades são para início imediato.

Os candidatos também podem enviar o currículo pelo e-mail [email protected]. Outras informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 3409-6790 ou (67) 3409-6725.

