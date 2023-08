Julho teve mais de 2,3 mil pessoas registradas em MS, aponta Caged

Mato Grosso do Sul apresentou novo registro positivo em relação a trabalhadores inseridos no mercado de trabalho com carteira assinada. Em julho deste ano foram 2.386 pessoas, conforme dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).

Com dados gerais, o Estado colocou no mercado de trabalho 27.241 novos empregados, construindo um saldo positivo neste ano de 2023.

O setor do Comércio apresentou o melhor desempenho na geração de empregos em julho, contratando 945 novos trabalhadores.

Em seguida vem a Pecuária com 562 contratações, Indústria com 418, Serviços com 354 e Construção com 107. O setor de Serviços vinha há meses liderando a geração de empregos, chegando a responder por 70% das vagas criadas em alguns meses.

Na distribuição regional, Ribas do Rio Pardo assume a liderança com 333 novas vagas, seguido de Três Lagoas (234), Dourados (232), Ponta Porã (148), Chapadão do Sul (139), Paranaíba (127), Corumbá (114), Maracaju (114), Aral Moreira (88) e na 10ª posição, Amambai com 85 novos postos de trabalho

