'Levanta Juventude' abre inscrições para a 40ª edição

Marya Eduarda Lobo, com informações da assessoria



Por meio da Subsecretaria de Políticas para a Juventude, a Prefeitura de Campo Grande, está com inscrições abertas para o 40º Levanta Juventude, que vai acontecer nos dias 23 a 27 de março, das 13h às 17h30, no auditório da Faculdade Insted, localizada na rua 26 de Agosto, 63, Centro.

Em três anos, o programa Levanta Juventude já capacitou mais de 16 mil jovens para o mercado de trabalho, executando trabalho de capacitação profissional através de imersões de Marketing Pessoal, Dicção, Oratória, empregabilidade, currículo, Liderança, Empreendedorismo, Habilidade Comportamental e Inteligência Emocional.

De acordo com o subsecretário Maicon Nogueira, o programa Levanta Juventude é hoje, um evento que orienta e capacita jovens e adultos para a vida profissional. “São 40 edições que juntamente com a parceria do setor público e privado e dos professores e palestrantes é possível manter o nível de excelência que o Levanta Juventude age na vida das pessoas que participam”, destaca.

Para participar do 40º Levanta Juventude, ligue (67) 3314-3577 acesse pelo WhatsApp (67) 99155-0831 ou pessoalmente na sede da Subsecretaria de Políticas para a Juventude localizado na rua 15 de Novembro, 532, Centro.

