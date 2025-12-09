Mais de 1.200 oportunidades de trabalho são disponibilizadas pela Funsat

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) disponibiliza nesta terça-feira (9), 1.240 vagas de emprego, distribuídas em 143 ocupações e ofertadas por 167 empresas de Campo Grande.

Entre as funções listadas estão alinhador veicular, analista de estoque, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de expedição, confeiteiro, economista/analista financeiro, eletricista de manutenção, demonstrador de mercadorias, encarregado de cozinha, farmacêutico, mecânico de motor a diesel, padeiro e técnico de manutenção de máquinas. As vagas são individuais e priorizam candidatos com experiência.

A Funsat também oferece treinamentos remunerados em 66 atividades, entre elas: ajudante de obras (2 vagas), ajudante de serralheiro (2), atendente de lanchonete (33), frentista (5), operador de caixa (160), pedreiro (2), vendedor interno (12) e repositor de mercadorias (83).

No encaminhamento inclusivo, o painel apresenta 2 vagas para auxiliar de limpeza. Para atividades temporárias, há 48 vagas para ajudante de carga e descarga, ajudante de churrasqueiro, auxiliar de estoque, auxiliar de limpeza, classificador de grãos, oficial de manutenção, passador de roupas e soldador.

A Funsat atende na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, das 7h às 16h. Informações sobre vagas podem ser acompanhadas nas redes sociais da instituição. O telefone para orientações é (67) 4042-0585, ramal 5813

