Mais de 1.400 vagas de emprego estão disponíveis nesta terça-feira na Capital

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) está com 1.437 vagas de emprego abertas nesta terça-feira (7), em Campo Grande. As oportunidades abrangem 143 profissões diferentes, com opções para candidatos com ou sem experiência, e o encaminhamento é feito para 183 empresas da Capital.

Do total de vagas, 1.029 não exigem experiência anterior registrada em Carteira de Trabalho, sendo distribuídas entre 69 funções. Entre elas, destacam-se: operador de telemarketing ativo (100 vagas), repositor de mercadorias (74), auxiliar de limpeza (142), auxiliar de confecção (40), além de funções como açougueiro (8), jardineiro (2), operador de bomba de concreto (5) e vendedor de serviços (8).

O quadro geral de oportunidades inclui ainda vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria (22), alimentador de linha de produção (15), atendente de lanchonete (12), consultor de vendas (16), estoquista (22), fiscal de caixa (2) e motorista de caminhão (28).

A Funsat também oferece 98 vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD), distribuídas em 12 áreas. Entre elas estão: auxiliar de confecção (40), auxiliar de limpeza (28), auxiliar de linha de produção (7), carregador de caminhão (5), auxiliar administrativo (5), atendente de lojas (4), porteiro (1), jardineiro (2), entre outras.

Os interessados devem comparecer à sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, na Vila Glória (Piso Térreo). O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, sem intervalo para almoço.

Após a atualização cadastral, os candidatos podem ser encaminhados para entrevistas por meio de cartas de encaminhamento, facilitando o contato direto com os empregadores.

QUANTIDADE DE VAGAS ABERTAS DESCRIÇÃO – 143 FUNÇÕES Total Açougueiro 21 Açougueiro desossador 1 Ajudante de açougueiro (comércio) 4 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 22 Ajudante de churrasqueiro 2 Ajudante de eletricista 1 Ajudante de motorista 2 Ajudante de obras 6 Ajudante de pintor de produção 2 Ajudante de serralheiro 4 Alimentador de linha de produção 15 Alinhador veicular 2 Almoxarife 1 Analista de recursos humanos 1 Analista de suporte 2 Analista de suporte de sistema 1 Aprendiz de mecânica de manutenção 1 Assistente bilíngüe 1 Assistente de contadoria fiscal 1 Assistente de vendas 1 Atendente barista 10 Atendente de balcão 1 Atendente de cafeteria 1 Atendente de farmácia – balconista 25 Atendente de lanchonete 12 Atendente de lojas 15 Atendente de lojas e mercados 19 Atendente de mesa 2 Atendente de padaria 6 Auxiliar administrativo 10 Auxiliar de armazenamento 9 Auxiliar de confecção 40 Auxiliar de cozinha 38 Auxiliar de estoque 1 Auxiliar de expedição 3 Auxiliar de lavanderia 16 Auxiliar de limpeza 142 Auxiliar de linha de produção 65 Auxiliar de manutenção predial 3 Auxiliar de mecânico de autos 2 Auxiliar de operação 5 Auxiliar de padeiro 7 Auxiliar nos serviços de alimentação 17 Babá 1 Banhista de animais domésticos 2 Borracheiro 3 Carregador de caminhão 5 Carregador e descarregador de caminhões 4 Caseiro 1 Chefe de cozinha 1 Chefe de serviço de limpeza 1 Coletor de lixo 20 Confeiteiro 4 Conferente de carga e descarga 4 Consultor de vendas 16 Controlador de acesso 1 Costureira de máquina overloque 2 Costureira em geral 34 Cumim 1 Descarnador de couros e peles, à maquina 2 Desossador 1 Divisor de cortes em matadouro 2 Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações) 1 Eletricista de instalações de veículos automotores 1 Empregado doméstico nos serviços gerais 2 Empregado doméstico arrumador 1 Empregado doméstico faxineiro 1 Encanador 2 Encarregado de obras 1 Enxugador e acabador na lavagem de veículos 1 Esteticista 6 Estoquista 22 Faturista 1 Fiel de depósito 2 Fiscal de caixa 2 Fiscal de prevenção de perdas 3 Fisioterapeuta do trabalho 1 Fisioterapeuta geral 1 Fonoaudiólogo em audiologia 1 Fonoaudiólogo geral 1 Gerente comercial 3 Gerente de divisão comercial 1 Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações 30 Jardineiro 2 Lavadeiro, em geral 2 Lavador de carros 1 Manobrista 2 Mecânico de auto em geral 2 Mecânico de automóveis e caminhões 2 Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 10 Montador de estruturas metálicas 2 Motofretista 2 Motorista de caminhão 28 Motorista entregador 19 Oficial de manutenção predial 2 Operador de bomba de concreto 5 Operador de caixa 145 Operador de cobrança 1 Operador de empilhadeira 9 Operador de máquina de dobrar chapas 1 Operador de máquina de envasar líquidos 5 Operador de processo de produção 52 Operador de telemarketing ativo 100 Operador de telemarketing ativo e receptivo 2 Operador de vendas (lojas) 10 Operador financeiro 50 Pedreiro 10 Peixeiro (comércio varejista) 4 Perfumista 2 Perito assistente (contador) 1 Pintor de obras 2 Pizzaiolo 1 Porteiro 6 Porteiro de edifícios 5 Promotor de vendas 15 Recepcionista bilíngüe 1 Recepcionista de consultório médico ou dentário 3 Repositor – em supermercados 41 Repositor de mercadorias 78 Representante comercial autônomo 2 Salgadeiro 1 Serralheiro 1 Servente de limpeza 3 Servente de obras 15 Soldador 2 Soldador elétrico 2 Supervisor de carga e descarga 1 Supervisor de logística 1 Supervisor de vendas comercial 2 Técnico de refrigeração (instalação) 1 Técnico de suporte de ti 1 Técnico eletricista 1 Técnico em instalação de sistemas ópticos 10 Tecnólogo em automação 1 Tecnólogo em segurança do trabalho 1 Tosador de animais domésticos 1 Trabalhador agrícola polivalente 1 Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas 4 Trabalhador rural 1 Vendedor de comércio varejista 2 Vendedor de serviços 11 Vendedor interno 18 Vendedor pracista 2 Total Geral 1437

QUANTIDADE DE VAGAS SEM EXPERIÊNCIA DESCRIÇÃO – 69 FUNÇÕES Total Açougueiro 8 Ajudante de açougueiro (comércio) 1 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 21 Ajudante de eletricista 1 Ajudante de motorista 2 Ajudante de serralheiro 1 Alimentador de linha de produção 15 Analista de suporte de sistema 1 Aprendiz de mecânica de manutenção 1 Assistente bilíngüe 1 Atendente barista 10 Atendente de cafeteria 1 Atendente de farmácia – balconista 20 Atendente de lanchonete 10 Atendente de lojas 10 Atendente de lojas e mercados 19 Atendente de padaria 4 Auxiliar administrativo 2 Auxiliar de armazenamento 9 Auxiliar de confecção 40 Auxiliar de cozinha 19 Auxiliar de expedição 2 Auxiliar de lavanderia 10 Auxiliar de limpeza 70 Auxiliar de linha de produção 61 Auxiliar de manutenção predial 2 Auxiliar de mecânico de autos 1 Auxiliar de padeiro 7 Auxiliar nos serviços de alimentação 17 Banhista de animais domésticos 2 Caseiro 1 Chefe de cozinha 1 Coletor de lixo 20 Consultor de vendas 15 Costureira em geral 34 Cumim 1 Empregado doméstico nos serviços gerais 1 Empregado doméstico faxineiro 1 Esteticista 6 Estoquista 10 Fiscal de prevenção de perdas 2 Gerente comercial 3 Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações 30 Jardineiro 2 Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 10 Montador de estruturas metálicas 2 Motofretista 1 Oficial de manutenção predial 2 Operador de bomba de concreto 5 Operador de caixa 132 Operador de empilhadeira 2 Operador de processo de produção 50 Operador de telemarketing ativo 100 Operador de vendas (lojas) 10 Operador financeiro 50 Peixeiro (comércio varejista) 4 Promotor de vendas 15 Recepcionista, em geral 1 Repositor – em supermercados 41 Repositor de mercadorias 74 Servente de limpeza 3 Supervisor de logística 1 Técnico em instalação de sistemas ópticos 10 Tosador de animais domésticos 1 Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas 4 Vendedor de comércio varejista 2 Vendedor de serviços 8 Vendedor interno 4 Vendedor pracista 2 Total Geral 1029

QUANTIDADE DE VAGAS PCD DESCRIÇÃO – 12 FUNÇÕES Total Analista de suporte de sistema 1 Atendente de lojas 4 Auxiliar administrativo 5 Auxiliar de confecção 40 Auxiliar de expedição 2 Auxiliar de limpeza 28 Auxiliar de linha de produção 7 Carregador de caminhão 5 Jardineiro 2 Operador de empilhadeira 2 Porteiro 1 Supervisor de logística 1 Total Geral 98

QUANTIDADE DE VAGAS TEMPORÁRIA DESCRIÇÃO – 01 FUNÇÃO Total Ajudante de churrasqueiro 2 Total Geral 2

