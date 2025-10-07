Mais de 1.400 vagas de emprego estão disponíveis nesta terça-feira na Capital

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) está com 1.437 vagas de emprego abertas nesta terça-feira (7), em Campo Grande. As oportunidades abrangem 143 profissões diferentes, com opções para candidatos com ou sem experiência, e o encaminhamento é feito para 183 empresas da Capital.
Do total de vagas, 1.029 não exigem experiência anterior registrada em Carteira de Trabalho, sendo distribuídas entre 69 funções. Entre elas, destacam-se: operador de telemarketing ativo (100 vagas), repositor de mercadorias (74), auxiliar de limpeza (142), auxiliar de confecção (40), além de funções como açougueiro (8), jardineiro (2), operador de bomba de concreto (5) e vendedor de serviços (8).
O quadro geral de oportunidades inclui ainda vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria (22), alimentador de linha de produção (15), atendente de lanchonete (12), consultor de vendas (16), estoquista (22), fiscal de caixa (2) e motorista de caminhão (28).
A Funsat também oferece 98 vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD), distribuídas em 12 áreas. Entre elas estão: auxiliar de confecção (40), auxiliar de limpeza (28), auxiliar de linha de produção (7), carregador de caminhão (5), auxiliar administrativo (5), atendente de lojas (4), porteiro (1), jardineiro (2), entre outras.
Os interessados devem comparecer à sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, na Vila Glória (Piso Térreo). O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, sem intervalo para almoço.
Após a atualização cadastral, os candidatos podem ser encaminhados para entrevistas por meio de cartas de encaminhamento, facilitando o contato direto com os empregadores.
|QUANTIDADE DE VAGAS ABERTAS
|DESCRIÇÃO – 143 FUNÇÕES
|Total
|Açougueiro
|21
|Açougueiro desossador
|1
|Ajudante de açougueiro (comércio)
|4
|Ajudante de carga e descarga de mercadoria
|22
|Ajudante de churrasqueiro
|2
|Ajudante de eletricista
|1
|Ajudante de motorista
|2
|Ajudante de obras
|6
|Ajudante de pintor de produção
|2
|Ajudante de serralheiro
|4
|Alimentador de linha de produção
|15
|Alinhador veicular
|2
|Almoxarife
|1
|Analista de recursos humanos
|1
|Analista de suporte
|2
|Analista de suporte de sistema
|1
|Aprendiz de mecânica de manutenção
|1
|Assistente bilíngüe
|1
|Assistente de contadoria fiscal
|1
|Assistente de vendas
|1
|Atendente barista
|10
|Atendente de balcão
|1
|Atendente de cafeteria
|1
|Atendente de farmácia – balconista
|25
|Atendente de lanchonete
|12
|Atendente de lojas
|15
|Atendente de lojas e mercados
|19
|Atendente de mesa
|2
|Atendente de padaria
|6
|Auxiliar administrativo
|10
|Auxiliar de armazenamento
|9
|Auxiliar de confecção
|40
|Auxiliar de cozinha
|38
|Auxiliar de estoque
|1
|Auxiliar de expedição
|3
|Auxiliar de lavanderia
|16
|Auxiliar de limpeza
|142
|Auxiliar de linha de produção
|65
|Auxiliar de manutenção predial
|3
|Auxiliar de mecânico de autos
|2
|Auxiliar de operação
|5
|Auxiliar de padeiro
|7
|Auxiliar nos serviços de alimentação
|17
|Babá
|1
|Banhista de animais domésticos
|2
|Borracheiro
|3
|Carregador de caminhão
|5
|Carregador e descarregador de caminhões
|4
|Caseiro
|1
|Chefe de cozinha
|1
|Chefe de serviço de limpeza
|1
|Coletor de lixo
|20
|Confeiteiro
|4
|Conferente de carga e descarga
|4
|Consultor de vendas
|16
|Controlador de acesso
|1
|Costureira de máquina overloque
|2
|Costureira em geral
|34
|Cumim
|1
|Descarnador de couros e peles, à maquina
|2
|Desossador
|1
|Divisor de cortes em matadouro
|2
|Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações)
|1
|Eletricista de instalações de veículos automotores
|1
|Empregado doméstico nos serviços gerais
|2
|Empregado doméstico arrumador
|1
|Empregado doméstico faxineiro
|1
|Encanador
|2
|Encarregado de obras
|1
|Enxugador e acabador na lavagem de veículos
|1
|Esteticista
|6
|Estoquista
|22
|Faturista
|1
|Fiel de depósito
|2
|Fiscal de caixa
|2
|Fiscal de prevenção de perdas
|3
|Fisioterapeuta do trabalho
|1
|Fisioterapeuta geral
|1
|Fonoaudiólogo em audiologia
|1
|Fonoaudiólogo geral
|1
|Gerente comercial
|3
|Gerente de divisão comercial
|1
|Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações
|30
|Jardineiro
|2
|Lavadeiro, em geral
|2
|Lavador de carros
|1
|Manobrista
|2
|Mecânico de auto em geral
|2
|Mecânico de automóveis e caminhões
|2
|Mecânico de máquinas pesadas (manutenção)
|10
|Montador de estruturas metálicas
|2
|Motofretista
|2
|Motorista de caminhão
|28
|Motorista entregador
|19
|Oficial de manutenção predial
|2
|Operador de bomba de concreto
|5
|Operador de caixa
|145
|Operador de cobrança
|1
|Operador de empilhadeira
|9
|Operador de máquina de dobrar chapas
|1
|Operador de máquina de envasar líquidos
|5
|Operador de processo de produção
|52
|Operador de telemarketing ativo
|100
|Operador de telemarketing ativo e receptivo
|2
|Operador de vendas (lojas)
|10
|Operador financeiro
|50
|Pedreiro
|10
|Peixeiro (comércio varejista)
|4
|Perfumista
|2
|Perito assistente (contador)
|1
|Pintor de obras
|2
|Pizzaiolo
|1
|Porteiro
|6
|Porteiro de edifícios
|5
|Promotor de vendas
|15
|Recepcionista bilíngüe
|1
|Recepcionista de consultório médico ou dentário
|3
|Repositor – em supermercados
|41
|Repositor de mercadorias
|78
|Representante comercial autônomo
|2
|Salgadeiro
|1
|Serralheiro
|1
|Servente de limpeza
|3
|Servente de obras
|15
|Soldador
|2
|Soldador elétrico
|2
|Supervisor de carga e descarga
|1
|Supervisor de logística
|1
|Supervisor de vendas comercial
|2
|Técnico de refrigeração (instalação)
|1
|Técnico de suporte de ti
|1
|Técnico eletricista
|1
|Técnico em instalação de sistemas ópticos
|10
|Tecnólogo em automação
|1
|Tecnólogo em segurança do trabalho
|1
|Tosador de animais domésticos
|1
|Trabalhador agrícola polivalente
|1
|Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas
|4
|Trabalhador rural
|1
|Vendedor de comércio varejista
|2
|Vendedor de serviços
|11
|Vendedor interno
|18
|Vendedor pracista
|2
|Total Geral
|1437
|QUANTIDADE DE VAGAS SEM EXPERIÊNCIA
|DESCRIÇÃO – 69 FUNÇÕES
|Total
|Açougueiro
|8
|Ajudante de açougueiro (comércio)
|1
|Ajudante de carga e descarga de mercadoria
|21
|Ajudante de eletricista
|1
|Ajudante de motorista
|2
|Ajudante de serralheiro
|1
|Alimentador de linha de produção
|15
|Analista de suporte de sistema
|1
|Aprendiz de mecânica de manutenção
|1
|Assistente bilíngüe
|1
|Atendente barista
|10
|Atendente de cafeteria
|1
|Atendente de farmácia – balconista
|20
|Atendente de lanchonete
|10
|Atendente de lojas
|10
|Atendente de lojas e mercados
|19
|Atendente de padaria
|4
|Auxiliar administrativo
|2
|Auxiliar de armazenamento
|9
|Auxiliar de confecção
|40
|Auxiliar de cozinha
|19
|Auxiliar de expedição
|2
|Auxiliar de lavanderia
|10
|Auxiliar de limpeza
|70
|Auxiliar de linha de produção
|61
|Auxiliar de manutenção predial
|2
|Auxiliar de mecânico de autos
|1
|Auxiliar de padeiro
|7
|Auxiliar nos serviços de alimentação
|17
|Banhista de animais domésticos
|2
|Caseiro
|1
|Chefe de cozinha
|1
|Coletor de lixo
|20
|Consultor de vendas
|15
|Costureira em geral
|34
|Cumim
|1
|Empregado doméstico nos serviços gerais
|1
|Empregado doméstico faxineiro
|1
|Esteticista
|6
|Estoquista
|10
|Fiscal de prevenção de perdas
|2
|Gerente comercial
|3
|Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações
|30
|Jardineiro
|2
|Mecânico de máquinas pesadas (manutenção)
|10
|Montador de estruturas metálicas
|2
|Motofretista
|1
|Oficial de manutenção predial
|2
|Operador de bomba de concreto
|5
|Operador de caixa
|132
|Operador de empilhadeira
|2
|Operador de processo de produção
|50
|Operador de telemarketing ativo
|100
|Operador de vendas (lojas)
|10
|Operador financeiro
|50
|Peixeiro (comércio varejista)
|4
|Promotor de vendas
|15
|Recepcionista, em geral
|1
|Repositor – em supermercados
|41
|Repositor de mercadorias
|74
|Servente de limpeza
|3
|Supervisor de logística
|1
|Técnico em instalação de sistemas ópticos
|10
|Tosador de animais domésticos
|1
|Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas
|4
|Vendedor de comércio varejista
|2
|Vendedor de serviços
|8
|Vendedor interno
|4
|Vendedor pracista
|2
|Total Geral
|1029
|QUANTIDADE DE VAGAS PCD
|DESCRIÇÃO – 12 FUNÇÕES
|Total
|Analista de suporte de sistema
|1
|Atendente de lojas
|4
|Auxiliar administrativo
|5
|Auxiliar de confecção
|40
|Auxiliar de expedição
|2
|Auxiliar de limpeza
|28
|Auxiliar de linha de produção
|7
|Carregador de caminhão
|5
|Jardineiro
|2
|Operador de empilhadeira
|2
|Porteiro
|1
|Supervisor de logística
|1
|Total Geral
|98
|QUANTIDADE DE VAGAS TEMPORÁRIA
|DESCRIÇÃO – 01 FUNÇÃO
|Total
|Ajudante de churrasqueiro
|2
|Total Geral
|2