Menu
Menu Busca terça, 07 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Oportunidade

Mais de 1.400 vagas de emprego estão disponíveis nesta terça-feira na Capital

A Funsat faz encaminhamento para 183 empresas; maioria não exige experiência

07 outubro 2025 - 07h30Sarah Chaves    atualizado em 07/10/2025 às 07h51
Sede da Funsat, em Campo GrandeSede da Funsat, em Campo Grande   (Divulgação/PMCG)

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) está com 1.437 vagas de emprego abertas nesta terça-feira (7), em Campo Grande. As oportunidades abrangem 143 profissões diferentes, com opções para candidatos com ou sem experiência, e o encaminhamento é feito para 183 empresas da Capital.

Do total de vagas, 1.029 não exigem experiência anterior registrada em Carteira de Trabalho, sendo distribuídas entre 69 funções. Entre elas, destacam-se: operador de telemarketing ativo (100 vagas), repositor de mercadorias (74), auxiliar de limpeza (142), auxiliar de confecção (40), além de funções como açougueiro (8), jardineiro (2), operador de bomba de concreto (5) e vendedor de serviços (8).

O quadro geral de oportunidades inclui ainda vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria (22), alimentador de linha de produção (15), atendente de lanchonete (12), consultor de vendas (16), estoquista (22), fiscal de caixa (2) e motorista de caminhão (28).

A Funsat também oferece 98 vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD), distribuídas em 12 áreas. Entre elas estão: auxiliar de confecção (40), auxiliar de limpeza (28), auxiliar de linha de produção (7), carregador de caminhão (5), auxiliar administrativo (5), atendente de lojas (4), porteiro (1), jardineiro (2), entre outras.

Os interessados devem comparecer à sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, na Vila Glória (Piso Térreo). O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, sem intervalo para almoço.

Após a atualização cadastral, os candidatos podem ser encaminhados para entrevistas por meio de cartas de encaminhamento, facilitando o contato direto com os empregadores.

QUANTIDADE DE VAGAS ABERTAS  
DESCRIÇÃO – 143 FUNÇÕES Total
Açougueiro 21
Açougueiro desossador 1
Ajudante de açougueiro (comércio) 4
Ajudante de carga e descarga de mercadoria 22
Ajudante de churrasqueiro 2
Ajudante de eletricista 1
Ajudante de motorista 2
Ajudante de obras 6
Ajudante de pintor de produção 2
Ajudante de serralheiro 4
Alimentador de linha de produção 15
Alinhador veicular 2
Almoxarife 1
Analista de recursos humanos 1
Analista de suporte 2
Analista de suporte de sistema 1
Aprendiz de mecânica de manutenção 1
Assistente bilíngüe 1
Assistente de contadoria fiscal 1
Assistente de vendas 1
Atendente barista 10
Atendente de balcão 1
Atendente de cafeteria 1
Atendente de farmácia – balconista 25
Atendente de lanchonete 12
Atendente de lojas 15
Atendente de lojas e mercados 19
Atendente de mesa 2
Atendente de padaria 6
Auxiliar administrativo 10
Auxiliar de armazenamento 9
Auxiliar de confecção 40
Auxiliar de cozinha 38
Auxiliar de estoque 1
Auxiliar de expedição 3
Auxiliar de lavanderia 16
Auxiliar de limpeza 142
Auxiliar de linha de produção 65
Auxiliar de manutenção predial 3
Auxiliar de mecânico de autos 2
Auxiliar de operação 5
Auxiliar de padeiro 7
Auxiliar nos serviços de alimentação 17
Babá 1
Banhista de animais domésticos 2
Borracheiro 3
Carregador de caminhão 5
Carregador e descarregador de caminhões 4
Caseiro 1
Chefe de cozinha 1
Chefe de serviço de limpeza 1
Coletor de lixo 20
Confeiteiro 4
Conferente de carga e descarga 4
Consultor de vendas 16
Controlador de acesso 1
Costureira de máquina overloque 2
Costureira em geral 34
Cumim 1
Descarnador de couros e peles, à maquina 2
Desossador 1
Divisor de cortes em matadouro 2
Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações) 1
Eletricista de instalações de veículos automotores 1
Empregado  doméstico  nos serviços gerais 2
Empregado doméstico  arrumador 1
Empregado doméstico  faxineiro 1
Encanador 2
Encarregado de obras 1
Enxugador e acabador na lavagem de veículos 1
Esteticista 6
Estoquista 22
Faturista 1
Fiel de depósito 2
Fiscal de caixa 2
Fiscal de prevenção de perdas 3
Fisioterapeuta  do trabalho 1
Fisioterapeuta geral 1
Fonoaudiólogo em audiologia 1
Fonoaudiólogo geral 1
Gerente comercial 3
Gerente de divisão comercial 1
Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações 30
Jardineiro 2
Lavadeiro, em geral 2
Lavador de carros 1
Manobrista 2
Mecânico de auto em geral 2
Mecânico de automóveis e caminhões 2
Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 10
Montador de estruturas metálicas 2
Motofretista 2
Motorista de caminhão 28
Motorista entregador 19
Oficial de manutenção predial 2
Operador de bomba de concreto 5
Operador de caixa 145
Operador de cobrança 1
Operador de empilhadeira 9
Operador de máquina de dobrar chapas 1
Operador de máquina de envasar líquidos 5
Operador de processo de produção 52
Operador de telemarketing ativo 100
Operador de telemarketing ativo e receptivo 2
Operador de vendas (lojas) 10
Operador financeiro 50
Pedreiro 10
Peixeiro (comércio varejista) 4
Perfumista 2
Perito assistente (contador) 1
Pintor de obras 2
Pizzaiolo 1
Porteiro 6
Porteiro de edifícios 5
Promotor de vendas 15
Recepcionista bilíngüe 1
Recepcionista de consultório médico ou dentário 3
Repositor – em supermercados 41
Repositor de mercadorias 78
Representante comercial autônomo 2
Salgadeiro 1
Serralheiro 1
Servente de limpeza 3
Servente de obras 15
Soldador 2
Soldador elétrico 2
Supervisor de carga e descarga 1
Supervisor de logística 1
Supervisor de vendas comercial 2
Técnico de refrigeração (instalação) 1
Técnico de suporte de ti 1
Técnico eletricista 1
Técnico em instalação de sistemas ópticos 10
Tecnólogo em automação 1
Tecnólogo em segurança do trabalho 1
Tosador de animais domésticos 1
Trabalhador agrícola polivalente 1
Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas 4
Trabalhador rural 1
Vendedor de comércio varejista 2
Vendedor de serviços 11
Vendedor interno 18
Vendedor pracista 2
Total Geral 1437
QUANTIDADE DE VAGAS SEM EXPERIÊNCIA  
DESCRIÇÃO – 69 FUNÇÕES Total
Açougueiro 8
Ajudante de açougueiro (comércio) 1
Ajudante de carga e descarga de mercadoria 21
Ajudante de eletricista 1
Ajudante de motorista 2
Ajudante de serralheiro 1
Alimentador de linha de produção 15
Analista de suporte de sistema 1
Aprendiz de mecânica de manutenção 1
Assistente bilíngüe 1
Atendente barista 10
Atendente de cafeteria 1
Atendente de farmácia – balconista 20
Atendente de lanchonete 10
Atendente de lojas 10
Atendente de lojas e mercados 19
Atendente de padaria 4
Auxiliar administrativo 2
Auxiliar de armazenamento 9
Auxiliar de confecção 40
Auxiliar de cozinha 19
Auxiliar de expedição 2
Auxiliar de lavanderia 10
Auxiliar de limpeza 70
Auxiliar de linha de produção 61
Auxiliar de manutenção predial 2
Auxiliar de mecânico de autos 1
Auxiliar de padeiro 7
Auxiliar nos serviços de alimentação 17
Banhista de animais domésticos 2
Caseiro 1
Chefe de cozinha 1
Coletor de lixo 20
Consultor de vendas 15
Costureira em geral 34
Cumim 1
Empregado  doméstico  nos serviços gerais 1
Empregado doméstico  faxineiro 1
Esteticista 6
Estoquista 10
Fiscal de prevenção de perdas 2
Gerente comercial 3
Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações 30
Jardineiro 2
Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 10
Montador de estruturas metálicas 2
Motofretista 1
Oficial de manutenção predial 2
Operador de bomba de concreto 5
Operador de caixa 132
Operador de empilhadeira 2
Operador de processo de produção 50
Operador de telemarketing ativo 100
Operador de vendas (lojas) 10
Operador financeiro 50
Peixeiro (comércio varejista) 4
Promotor de vendas 15
Recepcionista, em geral 1
Repositor – em supermercados 41
Repositor de mercadorias 74
Servente de limpeza 3
Supervisor de logística 1
Técnico em instalação de sistemas ópticos 10
Tosador de animais domésticos 1
Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas 4
Vendedor de comércio varejista 2
Vendedor de serviços 8
Vendedor interno 4
Vendedor pracista 2
Total Geral 1029
QUANTIDADE DE VAGAS PCD  
DESCRIÇÃO – 12 FUNÇÕES Total
Analista de suporte de sistema 1
Atendente de lojas 4
Auxiliar administrativo 5
Auxiliar de confecção 40
Auxiliar de expedição 2
Auxiliar de limpeza 28
Auxiliar de linha de produção 7
Carregador de caminhão 5
Jardineiro 2
Operador de empilhadeira 2
Porteiro 1
Supervisor de logística 1
Total Geral 98
QUANTIDADE DE VAGAS TEMPORÁRIA  
DESCRIÇÃO – 01 FUNÇÃO Total
Ajudante de churrasqueiro 2
Total Geral 2

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Os interessados devem comparecer pessoalmente à sede da Funtrab
Oportunidade
Funtrab oferece mais de 3.700 vagas de emprego nesta segunda-feira em MS
Sinduscon-MS realizará Feira de Empregabilidade para a Construção Civil na Capital
Oportunidade
Sinduscon-MS realizará Feira de Empregabilidade para a Construção Civil na Capital
Funsat realiza Emprega CG na Arena Novos Estados nesta sexta-feira
Oportunidade
Funsat realiza Emprega CG na Arena Novos Estados nesta sexta-feira
Vagas são destinadas para REME
Oportunidade
Encerra amanhã as inscrições para processo seletivo de professores na Capital
Foto: Jusbrasil
Oportunidade
Funsat oferta vagas para açougueiro, auxiliar de cozinha e motorista de caminhão
Foto: PMCG
Oportunidade
Outubro começa com mais de 1.200 vagas de emprego disponíveis na Funsat
Funsat
Oportunidade
Emprega CG: 61ª edição oferece 100 vagas na Vila Almeida
Sede da Funsat, em Campo Grande
Oportunidade
Estão abertas as inscrições para 6 cursos gratuitos de capacitação profissional na Capital
Mato Grosso do Sul oferece mais de 4 mil oportunidades de emprego nesta segunda-feira
Oportunidade
Mato Grosso do Sul oferece mais de 4 mil oportunidades de emprego nesta segunda-feira
A competição, voltada para estudantes do 8&ordm; e 9&ordm; anos do Ensino Fundamental
Oportunidade
Inscrições para a Olimpíada Nacional de Eficiência Energética são prorrogadas

Mais Lidas

O corpo foi achado na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é assassinado e enterrado em cova rasa no Caiobá
Viatura da DEAM -
Polícia
Homem tenta estuprar jovem em motel da Guaicurus e acaba preso em Campo Grande
Dr. Gabriel Alves, prefeito de Corumbá
Política
Prefeito de Corumbá tem 67% de aprovação; 33% reprovam gestão de Gabriel
Bebidas foram apreendidas
Interior
Adolescentes bebem 'kit', passam mal e caso vira suspeita de intoxicação por metanol em MS