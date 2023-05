Mais de 150 assistentes de educação infantil são convocados na Capital

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) convocou mais 159 Assistentes de Educação Infantil, aprovados em processo seletivo. A publicação saiu no Diogrande desta sexta-feira (26). Os convocados devem comparecer no dia 1º de junho, às 13h30 na Secretaria.

Conforme a publicação, as vagas são temporárias, a Prefeitura convoca os candidatos regularmente classificados no processo seletivo simplificado para seleção e contratação, por prazo determinado, de Assistente de Educação Infantil, para substituir vacâncias e, portanto, sem aumento de despesas com pessoal.

Os convocados devem comparecer no dia 1º de junho, às 13h30 na Secretaria, para receberem orientação sobre a documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação. Os convocados vão atuar nas EMEIs (Escola Municipal de Educação Infantil) e nas Escolas de Ensino Fundamental.

O local de comparecimento é no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, na Semed, localizado na Rua Onicieto Severo Monteiro, n. 460, Vila Margarida. Para conferir a lista, basta acessar o Diogrande e ver a convocação a partir da página 4.

