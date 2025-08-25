Menu
Menu Busca segunda, 25 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Aguas
Oportunidade

Mais de 1,8 mil vagas são disponibilizadas pela Funsat nesta segunda-feira

Ao todo são mais de 200 empresas recrutando através da Fundação

25 agosto 2025 - 08h10Sarah Chaves

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) informa que mantém atendimento normal nesta segunda-feira (25), véspera do aniversário de Campo Grande, das 7h às 17h, na Agência de Intermediação de Emprego.

Estão disponíveis 1.886 vagas em 153 profissões, ofertadas por 207 empresas da Capital. Entre as principais oportunidades estão: açougueiro (41), atendente de lanchonete (4), auxiliar de operação (105), consultor de vendas (10), operador de caixa (245), magarefe (50), profissional de Educação Física com foco em saúde (12) e soldador (4).


A Funsat também disponibiliza 1.179 vagas com perfil aberto, destinadas à captação para treinamento remunerado. Entre elas, estão posições para ajudante de eletricista (4), auxiliar administrativo (3), auxiliar de limpeza (83), auxiliar de logística (34), coletor de lixo (20), repositor de supermercados (34) e servente de obras (14).

O atendimento exclusivo para Pessoas com Deficiência (PCD) oferece 15 vagas em oito funções, incluindo auxiliar de linha de produção (5), empacotador à mão (2), auxiliar administrativo (2), porteiro (1) e agente de saneamento (1).

A Funsat fica na Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória, com expediente das 7h às 17h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585 – Ramal 5800.

Reportar Erro
Gov Dengue Comuniart - Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Bruno Rezende
Oportunidade
Funtrab: Semana encerra com 949 vagas de emprego nesta sexta-feira
Cursos gratuitos para mulheres são ofertados em comemoração ao Agosto Lilás na Capital
Oportunidade
Cursos gratuitos para mulheres são ofertados em comemoração ao Agosto Lilás na Capital
Foto: Divulgação
Oportunidade
Suzano oferece vagas de emprego em Brasilândia, Ribas do Rio Pardo e Três Lagoas
Funtrab oferece 949 vagas de emprego em Campo Grande
Oportunidade
Funtrab oferece 949 vagas de emprego em Campo Grande
Anhanguera oferece atendimentos jurídicos gratuitos em Campo Grande; confira
Justiça
Anhanguera oferece atendimentos jurídicos gratuitos em Campo Grande; confira
Funsat oferta 200 vagas para operador de caixa nesta quarta-feira
Oportunidade
Funsat oferta 200 vagas para operador de caixa nesta quarta-feira
PMCG
Oportunidade
Funsat oferta mais de 1,2 mil vagas sem exigência de experiência prévia na Capital
Funtrab oferece 3.873 vagas de emprego em todo o Mato Grosso do Sul
Oportunidade
Funtrab oferece 3.873 vagas de emprego em todo o Mato Grosso do Sul
Mutirão leva oportunidades de emprego à Vila Popular
Oportunidade
Mutirão leva oportunidades de emprego à Vila Popular
Reprodução
Oportunidade
Funsat oferta vagas para operador de caixa, auxiliar de operação e analista ambiental

Mais Lidas

Foto: Mai um no Mundo/Google
Cidade
Base Aérea de Campo Grande adia abertura de portões ao público para outubro
Criança de 7 anos morre durante acidente grave no Tijuca
Polícia
Criança de 7 anos morre durante acidente grave no Tijuca
Foto: Redes Sociais
Polícia
Jovem sai da boate com amigos e morre ao ter carro alvejado por 14 disparos no Buriti
O rapaz foi socorrido pelo SAMU
Polícia
Motoentregador que se acidentou na Marques de Herval morre na Santa Casa