Mais de 1,8 mil vagas são disponibilizadas pela Funsat nesta segunda-feira

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) informa que mantém atendimento normal nesta segunda-feira (25), véspera do aniversário de Campo Grande, das 7h às 17h, na Agência de Intermediação de Emprego.



Estão disponíveis 1.886 vagas em 153 profissões, ofertadas por 207 empresas da Capital. Entre as principais oportunidades estão: açougueiro (41), atendente de lanchonete (4), auxiliar de operação (105), consultor de vendas (10), operador de caixa (245), magarefe (50), profissional de Educação Física com foco em saúde (12) e soldador (4).



A Funsat também disponibiliza 1.179 vagas com perfil aberto, destinadas à captação para treinamento remunerado. Entre elas, estão posições para ajudante de eletricista (4), auxiliar administrativo (3), auxiliar de limpeza (83), auxiliar de logística (34), coletor de lixo (20), repositor de supermercados (34) e servente de obras (14).



O atendimento exclusivo para Pessoas com Deficiência (PCD) oferece 15 vagas em oito funções, incluindo auxiliar de linha de produção (5), empacotador à mão (2), auxiliar administrativo (2), porteiro (1) e agente de saneamento (1).



A Funsat fica na Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória, com expediente das 7h às 17h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585 – Ramal 5800.



