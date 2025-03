Mais de 200 empresas disponibilizam vagas atravÃ©s da Funsat nesta sexta-feira (7)

Entre as vagas oferecidas nesta sexta-feira (7), por meio da Fundação Social do Trabalho (Funsat), estão oportunidades para ajudante de vaqueiro; alimentador de linha de produção; atendente de lanchonete; atendente de padaria; auxiliar de cozinha; biomédico; carpinteiro; eletricista de manutenção industrial; magarefe; motorista carreteiro; operador de caixa; pedreiro, entre outros.

Ao todo, são 2.050 oportunidades de emprego para 165 áreas profissionais em 208 empresas de Campo Grande.

Há vagas em 63 funções que não exigem experiência, como ajudante de estruturas metálicas (2); auxiliar administrativo (5); atendente do setor de frios e laticínios (8); auxiliar de escrituração fiscal (1); cuidador de idosos (3); porteiro (2); repositor em supermercados (165) e servente de obras (56), por exemplo.



Já o público PCD (Pessoa com Deficiência) têm à disposição 16 vagas exclusivas: assistente administrativo (1); auxiliar de estoque (1); atendente de lojas (2); repositor de mercadorias (2), além de operador de telemarketing ativo e receptivo (10).



A Fundação reforça que apenas trabalhadores com o cadastro em dia no órgão podem receber os encaminhamentos para entrevistas de emprego. A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, com horário de funcionamento das 7h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira

Confira todas as vagas disponíveis clicando aqui: https://www.campogrande.ms.gov.br/funsat/artigos/vagas-ofertadas/.



