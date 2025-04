Mais de 200 empresas ofertam vagas por meio da Funsat nesta quinta-feira

Campo Grande conta com a oferta de 1.929 oportunidades de emprego ofertadas por 205 empresas por meio da Fundação Social do Trabalho (Funsat) nesta quinta-feira (24). As vagas são para o público geral, sem experiência e PcD.

Entre as vagas oferecidas, há oportunidades para açougueiro (31); ajudante de eletricista (8); alimentador de linha de produção (16); auxiliar de cozinha (10); auxiliar em saúde bucal (1); auxiliar nos serviços de alimentação (158); bombeiro hidráulico (2); confeiteiro (4); costureira na confecção em série (50); fiscal de prevenção em perdas (21); manobrista de veículos pesados sobre rodas (5); motorista carreteiro (30); pedreiro (25) e serralheiro (3), por exemplo.

Quanto às vagas para as quais não há exigência de experiência prévia, há 1.188 vagas disponíveis, entre elas, oportunidades para auxiliar administrativo (1); cuidador de idosos (4); frentista (4); neuropsicopedagogo clínico (1); operador de caixa (192); repositor em supermercados (165); servente de obras (57) e vendedor interno (4).

Já o público PCD (Pessoa com Deficiência) têm à disposição 21 vagas exclusivas em 7 funções diferentes: assistente administrativo (1); atendente de lojas e mercados (2); auxiliar administrativo (1); auxiliar de linha de produção (1); operador de telemarketing ativo e receptivo (10); repositor em supermercados (5) e vendedor interno (1).

Apenas trabalhadores com o cadastro em dia no órgão podem receber os encaminhamentos para entrevistas de emprego. O cadastro é feito presencialmente na Fundação, tendo em mãos o documento de identidade ou carteira de motorista, comprovante de residência, número do CPF e dados do histórico profissional.

A Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, com horário de funcionamento das 7h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira.

Confira as demais vagas no link.

