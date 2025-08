Mais de 3 mil vagas de emprego estão disponíveis em MS nesta semana

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) inicia a semana com 3.236 vagas de emprego abertas em todo o estado. As oportunidades abrangem 437 ocupações distribuídas em 36 municípios, oferecendo chances para profissionais de diferentes perfis e níveis de escolaridade.

Campo Grande lidera com o maior número de vagas, totalizando 681 oportunidades, seguida por Três Lagoas (266), Dourados (254), e Inocência (195). Outras cidades com destaque no número de postos incluem Chapadão do Sul (181), Nova Alvorada do Sul (176) e Naviraí (141).

Entre as ocupações mais demandadas, estão: Auxiliar de linha de produção (257), operador de caixa (146), pedreiro (99), vendedor interno (83), auxiliar administrativo (73) e motorista de caminhão (72).

Também há espaço para funções específicas, como Tratorista agrícola, Operador de processo de produção, Promotor de vendas, Repositor de mercadorias e Servente de obras.

A Funtrab orienta que os interessados compareçam ao posto de atendimento mais próximo munidos de documentos pessoais (RG, CPF e carteira de trabalho). O atendimento é gratuito, e algumas vagas podem exigir qualificação ou experiência prévia.

Os interessados devem comparecer na Casa do Trabalhador da sua cidade ou na agência da Funtrab na Capital portando RG, CPF e Carteira de Trabalho, na Rua 13 de Maio, nº 2773, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30. Confira a lista completa no link.

