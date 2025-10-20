Mais de 4 mil vagas de emprego estão disponíveis nesta segunda-feira em MS

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) oferece um total de 4.093 vagas de emprego em diversos setores e funções no estado nesta segunda-feira (20).

Essas vagas estão distribuídas por 35 municípios, com destaque para algumas cidades que apresentam uma maior quantidade de oportunidades. Campo Grande lidera com 765 vagas, seguida por Dourados com 446 vagas, Caarapó com 359 vagas, Inocência com 355 vagas, e Chapadão do Sul com 249 vagas. Além disso, Nova Andradina oferece 148 vagas, e Naviraí tem 136 vagas disponíveis.

As funções com maior número de vagas incluem auxiliar de linha de produção (315), trabalhador da cultura de maçã (245), operador de caixa (130), padeiro (116), auxiliar de limpeza (99) e servente de obras (92). Outras funções com destaque são auxiliar de confecção (80), vendedor interno (77), e auxiliar de cozinha (77), além de cargos como alimentador de linha de produção (63), costureira em geral (58), motorista de caminhão (56), e auxiliar administrativo (56).

Essas oportunidades estão espalhadas por diversas áreas de atuação, abrangendo tanto funções operacionais quanto administrativas e técnicas.

Além disso, o painel da Funtrab também oferece vagas para pessoas com deficiência (PCD) e para estágios.

A lista completa com as vagas disponíveis em todo o Estado pode ser conferida no link.

A Futrab também disponibiliza o endereço das 35 casas do trabalhador por meio do portal www.funtrab.ms.gov.br/localidades/.

