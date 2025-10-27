Mais de 4,5 mil vagas de emprego estão disponíveis nesta segunda-feira em MS

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) oferece 4.525 vagas de emprego nesta segunda-feira (27) em todo o Estado, distribuídas entre 35 municípios. A cidade com maior número de vagas é Campo Grande, que concentra 773 oportunidades, seguida por Dourados, com 405, e Inocência, que soma 394 vagas. Outros municípios com boa oferta são Caarapó (359), Chapadão do Sul (211) e Amambai (201).

Entre as ocupações com mais demanda no estado, destaca-se o cargo de trabalhador da cultura de maçã, com 525 vagas abertas. Em seguida, aparecem auxiliar de linha de produção (316), trabalhador de fruticultura em geral (143), auxiliar de limpeza (142) e operador de caixa (131). Também há alta procura por serventes de obras (122), pedreiros (116) e vendedores internos (93).

As vagas abrangem ainda funções diversas, como motorista de caminhão, costureira, repositor de mercadorias, soldador, consultor de vendas, mecânico de manutenção de máquinas agrícolas e ajudante de carga e descarga.

Os interessados podem comparecer na Funtrab em Campo Grande na rua Treze de Maio, 2773 ou Casa do Trabalhador de qualquer cidade com RG, CPF e Carteira de Trabalho, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30. Confira no link o endereço das 35 Casas do Trabalhador no estado.

Na Capital o atendimento também é feito na Rede Fácil das 8h às 13h, com exceção da unidade do Aero Rancho.

Fácil Aero Rancho – Av. Marechal Deodoro, 2606 (Toda segunda-feira) (das 8h às 12h e das 13h às 17h)

Fácil Guaicurus – Av. Gury Marques, 5111 – Jardim Monumento (Toda quarta-feira)

Fácil General Osório – Rua Santo Ângelo, 51 – Cel. Antonino (Toda quinta-feira)

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também