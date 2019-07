Maratona Hack oferta R$ 18 mil em prêmios em Campo Grande

As inscrições para o I Hackathon promovido pelo Governo de Mato Grosso do Sul, foram prorrogadas até 14 de julho, com o tema “Transparência, Controle Social e Combate à Corrupção” o HackMS busca desenvolvedores de ferramentas tecnológicas em prol da administração pública, o projeto será realizado nos dias 2 a 4 de agosto, das 17h às 22h30 no Sebrae, que fica na Rua Brasil, n° 205, bairro Monte Castelo.

Conforme a assessora do Escritório de Projetos e Qualidade da Controladoria-Geral do Estado, Amanda Vieira, o objetivo da maratona é atrair profissionais e jovens universitários interessados em contribuir no desenvolvimento de soluções tecnológicas de controle social no Estado. “Nossa proposta é trazer uma parte da sociedade para desenvolver soluções que ela mesma vai usar no futuro” pontua.

A inscrição é gratuita e as equipes poderão ser formadas por três a cinco participantes. Um dos critérios, é que cada equipe tenha de 1 a 2 programadores desenvolvedores, pois segundo Amanda, no último dia do HackMS, as equipes devem apresentar um protótipo do seu projeto.

Os participantes deverão criar aplicativos, software, sites e chatbots, entre outros, utilizando as informações disponibilizadas na base de dados abertos do Poder Executivo Estadual (www.dados.ms.gov.br) ou outras fontes oficiais.

A equipe campeã levará para casa o prêmio de R$ 8 mil, e a chance de trabalhar em parceria com a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundect) na implantação do projeto. A premiação para o segundo e terceiro colocados será de R$ 6 mil e R$ 4 mil, respectivamente.

Mais informações podem ser obtidas no site https://www.doity.com.br/hack-ms. O edital de prorrogação das inscrições está disponível no Diário Oficial do Estado n° 9.936.

