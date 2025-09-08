Menu
Oportunidade

Mato Grosso do Sul inicia a semana com 3.860 vagas de emprego ofertadas pela Funtrab

Os destaques são para auxiliar de linha de produção, servente de obras, auxiliar de limpeza, auxiliar administrativo, pedreiro, operador de caixa, entre outros

08 setembro 2025 - 08h10Sarah Chaves

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) está oferecendo 3.860 vagas de emprego em todo o estado nesta segunda-feira (8). As oportunidades estão distribuídas em 482 ocupações diferentes, abrangendo 35 municípios sul-mato-grossenses.

A cidade com o maior número de vagas é Campo Grande, com 937 oportunidades. Em seguida, aparecem Dourados (370 vagas), Inocência (370 vagas), Três Lagoas (198 vagas) e Chapadão do Sul (175 vagas).

Os destaques nas ocupações incluem: Auxiliar de linha de produção (369), servente de obras (150), auxiliar de limpeza (121), auxiliar administrativo (113), pedreiro (110), operador de caixa (106), auxiliar de confecção (90), vendedor interno (72), motorista de caminhão (60), auxiliar de cozinha (53).

Também há vagas para motoristas, carpinteiros, ajudantes gerais, atendentes de lanchonete, soldadores e operadores de produção, além de oportunidades para pessoas com deficiência (PcD) e para estágios.

A Funtrab reforça que os interessados devem comparecer aos postos de atendimento com os documentos pessoais (RG, CPF e Carteira de Trabalho). Mais detalhes e o painel completo podem ser acessados no site oficial: funtrab.ms.gov.br.

