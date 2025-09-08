Mato Grosso do Sul inicia a semana com 3.860 vagas de emprego ofertadas pela Funtrab

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) está oferecendo 3.860 vagas de emprego em todo o estado nesta segunda-feira (8). As oportunidades estão distribuídas em 482 ocupações diferentes, abrangendo 35 municípios sul-mato-grossenses.

A cidade com o maior número de vagas é Campo Grande, com 937 oportunidades. Em seguida, aparecem Dourados (370 vagas), Inocência (370 vagas), Três Lagoas (198 vagas) e Chapadão do Sul (175 vagas).

Os destaques nas ocupações incluem: Auxiliar de linha de produção (369), servente de obras (150), auxiliar de limpeza (121), auxiliar administrativo (113), pedreiro (110), operador de caixa (106), auxiliar de confecção (90), vendedor interno (72), motorista de caminhão (60), auxiliar de cozinha (53).

Também há vagas para motoristas, carpinteiros, ajudantes gerais, atendentes de lanchonete, soldadores e operadores de produção, além de oportunidades para pessoas com deficiência (PcD) e para estágios.

A Funtrab reforça que os interessados devem comparecer aos postos de atendimento com os documentos pessoais (RG, CPF e Carteira de Trabalho). Mais detalhes e o painel completo podem ser acessados no site oficial: funtrab.ms.gov.br.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também