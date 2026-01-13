Menu
Matrículas abertas para a EJA em Campo Grande; Saiba como se inscrever

Nove escolas municipais oferecem turmas de Educação de Jovens e Adultos próximas de casa

13 janeiro 2026 - 19h10Taynara Menezes

A Rede Municipal de Ensino (REME), abriu matrículas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA). O programa é voltado para pessoas a partir de 15 anos que desejam concluir do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental. Mais do que uma chance de voltar à escola, a EJA se consolida como ferramenta de inclusão social e ampliação de oportunidades no mercado de trabalho.

Atualmente, nove escolas municipais oferecem turmas distribuídas pelas sete regiões urbanas – Anhanduizinho, Prosa, Segredo, Imbirussu e Lagoa –, garantindo que os estudantes estudem próximos de casa.

Escolas que oferecem a modalidade:

  • Consulesa Margarida Maksoud Trad
  • Nerone Maiolino
  • Osvaldo Cruz
  • Padre Tomaz Ghirardelli
  • Prof. Antônio Lopes Lins
  • Prof. Plínio Mendes dos Santos
  • Profª Ione Catarina Gianotti Igydio
  • Profª Iracema de Souza Mendonça
  • Profª Maria Regina de Vasconcelos Galvão

Como se matricular

O processo de inscrição é simples e pode ser feito sem sair de casa. Os interessados têm dois canais principais:

Pelo site: matricula.campogrande.ms.gov.br

Pelo telefone: 0800 615 15 15

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) reforça que a EJA é uma política de acolhimento e transformação, lembrando que nunca é tarde para retomar os estudos, desenvolver habilidades e exercer a cidadania.

