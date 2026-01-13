Matrículas abertas para a EJA em Campo Grande; Saiba como se inscrever

A Rede Municipal de Ensino (REME), abriu matrículas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA). O programa é voltado para pessoas a partir de 15 anos que desejam concluir do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental. Mais do que uma chance de voltar à escola, a EJA se consolida como ferramenta de inclusão social e ampliação de oportunidades no mercado de trabalho.
Atualmente, nove escolas municipais oferecem turmas distribuídas pelas sete regiões urbanas – Anhanduizinho, Prosa, Segredo, Imbirussu e Lagoa –, garantindo que os estudantes estudem próximos de casa.
Escolas que oferecem a modalidade:
- Consulesa Margarida Maksoud Trad
- Nerone Maiolino
- Osvaldo Cruz
- Padre Tomaz Ghirardelli
- Prof. Antônio Lopes Lins
- Prof. Plínio Mendes dos Santos
- Profª Ione Catarina Gianotti Igydio
- Profª Iracema de Souza Mendonça
- Profª Maria Regina de Vasconcelos Galvão
Como se matricular
O processo de inscrição é simples e pode ser feito sem sair de casa. Os interessados têm dois canais principais:
Pelo site: matricula.campogrande.ms.gov.br
Pelo telefone: 0800 615 15 15
A Secretaria Municipal de Educação (Semed) reforça que a EJA é uma política de acolhimento e transformação, lembrando que nunca é tarde para retomar os estudos, desenvolver habilidades e exercer a cidadania.