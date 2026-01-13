Matrículas abertas para a EJA em Campo Grande; Saiba como se inscrever

A Rede Municipal de Ensino (REME), abriu matrículas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA). O programa é voltado para pessoas a partir de 15 anos que desejam concluir do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental. Mais do que uma chance de voltar à escola, a EJA se consolida como ferramenta de inclusão social e ampliação de oportunidades no mercado de trabalho.

Atualmente, nove escolas municipais oferecem turmas distribuídas pelas sete regiões urbanas – Anhanduizinho, Prosa, Segredo, Imbirussu e Lagoa –, garantindo que os estudantes estudem próximos de casa.

Escolas que oferecem a modalidade:

Consulesa Margarida Maksoud Trad

Nerone Maiolino

Osvaldo Cruz

Padre Tomaz Ghirardelli

Prof. Antônio Lopes Lins

Prof. Plínio Mendes dos Santos

Profª Ione Catarina Gianotti Igydio

Profª Iracema de Souza Mendonça

Profª Maria Regina de Vasconcelos Galvão

Como se matricular

O processo de inscrição é simples e pode ser feito sem sair de casa. Os interessados têm dois canais principais:

Pelo site: matricula.campogrande.ms.gov.br

Pelo telefone: 0800 615 15 15

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) reforça que a EJA é uma política de acolhimento e transformação, lembrando que nunca é tarde para retomar os estudos, desenvolver habilidades e exercer a cidadania.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também