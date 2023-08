MEC abre inscrições para concurso com salário de R$ 6,2 mil; confira

O MEC (Ministério da Educação) abriu nesta quarta-feira (9) às 10 horas (horário de Brasília/DF), as inscrições para o concurso público que vai preencher 220 vagas de técnico em assuntos educacionais. O salário inicial para o cargo é de R$ 6.255,90, e os aprovados também vão receber auxílio-alimentação de R$ 658.

A vaga é de nível superior, com uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. As inscrições podem ser feitas pelo site do Cebraspe até as 18h do dia 28 de agosto.

A taxa de inscrição é de R$ 80. Podem pedir isenção do pagamento candidatos de baixa renda, inscritos no CadÚnico ou doadores de medula óssea. Das 220 vagas, 11 serão reservadas para pessoas com deficiência (PCD) e 44 para candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos.

O concurso terá duas provas objetivas (50 questões sobre conhecimentos básicos e 70 específicos) e uma avaliação discursiva (redação). Elas serão aplicadas em Brasília (DF) no dia 8 de outubro e terão duração de 4 horas e 30 minutos.

O edital de resultado final nas provas objetivas e de resultado provisório na prova discursiva deve ser publicado no dia 25 de outubro.

Cronograma:

Inscrições: de 9/08 a 28/08

Data final para pagamento da taxa de inscrição: 11/09

Divulgação do edital de consulta aos locais de provas: 27/09

Aplicação das provas: 08/10

Resultado final nas provas objetivas e resultado provisório na prova discursiva: 25/10.



Deixe seu Comentário

Leia Também