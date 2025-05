MIS terá curso gratuito de iluminação para cinema e audiovisual; confira

As inscrições para o curso gratuito de aperfeiçoamento em técnicas de iluminação para cinema e audiovisual, que será realizado de 24 a 31 de maio, no MIS (Museu da Imagem e do Som), unidade da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), estão abertas até o dia 16 de maio. As aulas serão 9h às 11h30 e das 13h30 às 16h, no próprio museu, em Campo Grande.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até 16 de maio, por meio do e-mail [email protected]. Os candidatos selecionados serão comunicados por e-mail após o término do período de inscrição. Estão disponíveis 20 vagas, destinadas a pessoas a partir dos 16 anos.

Como pré-requisito, é necessário ter participado de oficinas anteriores de iluminação oferecidas pelo MIS ou possuir conhecimento prévio na área, comprovado por meio de portfólio, currículo ou biografia, que deve ser enviado como anexo no ato da inscrição.

A atividade é promovida pelo NPD (Núcleo de Produção Digital) de Mato Grosso do Sul, com apoio das instituições que o compõem: MinC (Ministério da Cultura), IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul), UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), FCMS (Fundação de Cultura de MS) e o Colegiado Audiovisual de Mato Grosso do Sul.

O curso será ministrado pelo professor doutor Felipe Bomfim, docente nos cursos de Audiovisual e Artes Visuais da UFMS. Felipe é doutor e mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Multimeios da Unicamp e possui experiência internacional, com doutorado-sanduíche na Universidade de Leeds (Inglaterra) e formação em Cinema pela Universidade de Bolonha (Itália). Atuante como diretor de fotografia, assinou trabalhos premiados, como o documentário A Mulher da Casa do Arco-Íris e o filme experimental Ressuscita-me – A Luta Vive.

Segundo o professor Felipe Bomfim, “esta oficina nasce de um projeto de extensão voltado à formação contínua, sendo um desdobramento de outras atividades já realizadas. Trata-se de um aprofundamento nas técnicas de iluminação, com foco em entrevistas, cenas cinematográficas e criação de atmosferas no audiovisual, desde o nível básico até o avançado”.

Serviço

Curso gratuito de aperfeiçoamento em técnicas de iluminação para cinema e audiovisual

Data: 24 a 31 de maio de 2025

Horário: 9h às 11h30 e 13h30 às 16h

Local: Museu da Imagem e do Som de MS – Memorial da Cultura e Cidadania "Apolônio de Carvalho" - Av. Fernando Corrêa da Costa, 559, 3º andar - Centro - Campo Grande (MS)

Inscrições: pelo e-mail [email protected] (de 8 a 16 de maio)

