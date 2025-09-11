Menu
Oportunidade

MRV oferece quatro vagas de estágio para estudantes de Campo Grande

As oportunidades são para as áreas de Engenharia Civil, Arquitetura, Engenharia de Produção Civil e Engenharia de Produção

11 setembro 2025 - 14h39Luiz Vinicius
Oportunidade está aberta por meio de processo seletivoOportunidade está aberta por meio de processo seletivo   (Divulgação/MRV)

A MRV está com oportunidades de estágio para Campo Grande - ao todo, são quatro vagas entre as 219 que estão sendo disponibilizadas para todo o país. Elas fazem parte do novo 'Programa de Estágio' da empresa.

As oportunidades são para estudantes de Engenharia Civil, Arquitetura, Engenharia de Produção Civil e Engenharia de Produção.

Na capital sul-mato-grossense, a MRV oferece quatro oportunidades de estágio, com atuação direta em obras e projetos que impactam a comunidade local, proporcionando aos estudantes aprendizado e contato com as mais modernas práticas de engenharia e construção civil.

O programa prevê que os estagiários da companhia acompanhem todas as etapas de uma obra, do planejamento à entrega das chaves, conhecendo o método construtivo e as rotinas diárias. 

Além disso, o programa oferece bolsa-auxílio de R$ 1.150,00 para carga horária de 4 horas e R$ 1.700,00 para 6 horas, além de vale-lanche. Os estagiários também terão acesso a iniciativas que valorizam o bem-estar e o desenvolvimento profissional. 

Os interessados devem se inscrever no link até o dia 03 de outubro. 

