MS inicia a semana com 4.246 vagas de emprego abertas pela Funtrab

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) abriu esta segunda-feira (17) com 4.246 oportunidades de emprego disponíveis em todo o estado, distribuídas por 35 municípios, com destaque para setores como produção, serviços e comércio.

Campo Grande soma 846 vagas. Em seguida vêm Inocência, com 538, Caarapó, com 311, além de Chapadão do Sul, que oferece 301 vagas, e Dourados, com 282. Cidades como Sidrolândia, Nova Andradina, Amambai, Cassilândia e Miranda também apresentam volume significativo de ofertas.

O maior número de vagas vai para a função de trabalhador da cultura da maçã, com 361 oportunidades. Logo atrás estão auxiliar de linha de produção, com 295 vagas, e auxiliar de limpeza, com 150. Outras funções também apresentam alta demanda, como motorista de ônibus rodoviário, operador de caixa, pedreiro, vendedor interno e auxiliar de confecção.

A Funtrab orienta os interessados a procurar as unidades presenciais para receber encaminhamento e mais informações sobre cada oportunidade.

A lista completa com as vagas disponíveis em todo o Estado pode ser conferida no link.

A Futrab também disponibiliza o endereço das 35 casas do trabalhador por meio do portal www.funtrab.ms.gov.br/localidades/.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também