Oportunidade

MS tem 3.786 vagas de emprego abertas em 33 municípios nesta segunda-feira

Campo Grande lidera com 860 oportunidades, seguido por Inocência com 434

13 outubro 2025 - 08h10Sarah Chaves

Nesta segunda-feira (13), a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) disponibiliza 3.786 vagas de emprego em todo o estado, distribuídas em 33 municípios. 

Campo Grande lidera com 860 vagas, Inocência aparece em segundo lugar, com 434 oportunidades. Dourados oferta 393 vagas. Também se destacam: Chapadão do Sul: 210 vagas; Três Lagoas: 142 vagas; Naviraí: 134 vagas; Batayporã: 133 vagas; Nova Andradina: 132 vagas

As funções com maiores números de vagas são auxiliar de linha de produção (278); Operador de caixa (144); pedreiro (141); auxiliar de limpeza (119); servente de obras (99); auxiliar de confecção (92); vendedor interno (92)

Também há boas oportunidades para cargos como alimentador de linha de produção, auxiliar de cozinha, motorista de caminhão, costureira, e auxiliar técnico florestal, entre outros.

A Funtrab orienta que os interessados compareçam aos postos de atendimento munidos de documentos pessoais para se candidatarem às vagas.

A lista completa com as vagas disponíveis em todo o Estado pode ser conferida no link.

A Futrab também disponibiliza o endereço das 35 casas do trabalhador por meio do portal www.funtrab.ms.gov.br/localidades/.

