MS tem concursos e processos seletivos abertos com salários de até R$ 5,4 mil

Com salários que vão desde R$ 804,52 para vagas de estágio até R$ R$ 5.428,50, o sul-mato-grossense conta atualmente com 174 vagas disponíveis em dois concursos públicos e três processos seletivos para atuação no Estado.

Atualmente, a Defensoria Pública Estadual e o Conselho Regional de Administração (CRA) estão com as inscrições para concurso público abertas, enquanto as prefeituras de Dourados e Itaquiraí e a Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul (MSGás) contam com as inscrições para processos seletivos abertas.

- Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul

Com 69 vagas imediatas para os cargos de Agente, Técnico e Analista da Defensoria, os salários vão desde R$ 1.848 para as vagas que exigem escolaridade no nível fundamental, até R$ 3.003 para as vagas de nível médio e R$ 5.428 para as de nível superior.

Além disso, o concurso também conta com formação de cadastro de reserva para os cargos ofertados.

As inscrições seguem aberta até o dia 16 de outubro. Confira o edital aqui.

- CRA

O Conselho Regional de Administração está com um total de quatro vagas disponíveis para os cargos de Administrador e Assistente Administrativo, além da formação de cadastro reserva para as vagas.

Os salários vão de R$ 1.943,79 para a vaga de nível médio até R$ 2.814,63 para vaga superior.

As inscrições para o concurso se encerram em 19 de outubro. Acesse o edital aqui.

- MSGás

A Companhia de Gás do Estado abriu processo seletivo para a formação de cadastro reserva de estagiários em diversas áreas nas cidades de Campo Grande e Três Lagoas, com uma bolsa-auxílio no valor de R$ 804,52 a R$ 1.206,79 por mês, além de auxílio-transporte.

Os interessados têm até o dia 16 para se inscreverem. Edital disponível aqui.

- Prefeitura de Dourados

A Prefeitura douradense abriu processo seletivo para o preenchimento de 23 vagas, de nível fundamental e médio por tempo determinado, para os cargos de Técnico de Enfermagem e Auxiliar de Odontologia.

Os salários vão de R$ 1.695,09 a R$ 3.102,12.

Os interessados podem se inscrever no processo seletivo, presencialmente, entre os dias 16 e 17 de outubro, das 8h às 12h, na Secretaria Municipal de Saúde do município, localizada na Rua Coronel Ponciano, 900, Parque dos Jequitibás.

- Prefeitura de Itaquiraí

Foram abertas as inscrições para o processo seletivo para 78 vagas de nível médio e superior pela prefeitura de Itaquiraí. São vagas para os cargos de Auxiliares de Atividades Escolares, Regente de sala Anos Iniciais, Regente de sala Educação Infantil, Componente Curricular / Língua Inglês, Componente Curricular / Educação Física, Componente Curricular / Arte e Componente Curricular / Língua Portuguesa.

Os salários vão de R$ 1.320,00 a R$ 2.943,16, e as inscrições estão abertas até o dia 30 de outubro e devem ser realizadas através do site da Ippec.

