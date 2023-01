MS tem mais de 100 vagas de estágio disponíveis pelo IEL

Desde a área administrativa até automação ou saúde, o IELtem 108 vagas disponíveis para estagiar em Campo Grande, Dourados, Chapadão do Sul, Aparecida do Taboado e Maracaju.

Para concorrer, basta acessar o link https://sistemafiems.ms.iel.org.br/estagio-ta-on , cadastrar o currículo e saber mais detalhes sobre cada oportunidade.



Além da possibilidade de ser efetivado em uma vaga, o estágio ainda oferece bolsas que dependendo da área de atuação, podem chegar a R$1,3 mil.



Mesmo se o candidato não encontrar a vaga pretendida na relação é possível cadastrar o currículo no banco de dados do IEL, assim o estudante pode ser recrutado futuramente quando uma nova oportunidade que caiba no perfil surgir.



Confira as vagas:



Campo Grande



A capital tem 85 oportunidades nas áreas de Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, Engenharia Civil, Engenharia de Automação, Administração, Publicidade e Propaganda, Jornalismo, Eletroeletrônica, Direito, Letras, Marketing, Engenharia de Produção, Ensino Médio, Marketing, Arquitetura, Audiovisual/Mídias Sociais, Designer Gráfico, Engenharia de Automação, Nutrição, Área de TI e RH.



Dourados



São 20 vagas nas áreas de Farmácia, Psicologia/ Pedagogia, Artes e Ciências Contábeis.



Chapadão do Sul



O município tem uma oportunidade para estudantes da área das Engenharias e também Agronomia.



Maracaju



Em Maracaju, estudantes da área de Administração podem se candidatar a uma vaga.



Aparecida do Taboado



Na cidade, tem oportunidade para estudantes de Administração com uma vaga aberta.



Serviço

Mais informações sobre o programa de estágio do IEL pelo site http://www.ms.iel.org.br ou pelos telefones (67) 99277-4574 e (67) 3044-2114

Deixe seu Comentário

Leia Também