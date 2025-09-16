Menu
Oportunidade

MSGás abre vagas com salários de até R$ 10,6 mil; saiba como participar

As inscrições ficam abertas até o dia 10 de outubro e a prova será aplicada em novembro

16 setembro 2025 - 14h10Taynara Menezes
A prova objetiva está marcada para 2 de novembroA prova objetiva está marcada para 2 de novembro   (Foto: Divulgação )

A Companhia de Gás de Mato Grosso do Sul (MSGás) abriu um processo seletivo com salários de até R$ 10,6 mil. As inscrições ficam abertas até o dia 10 de outubro e a prova será aplicada em novembro.

Conforme o edital são três vagas imediatas, sendo duas para Técnico de Processos Tecnológicos – Operação e Manutenção, nível médio completo, com salário inicial de R$ 4.866,95.

E uma para a função de Analista de Processos Organizacionais – Direito, com remuneração de R$ 10.699,81, destinada a candidatos com graduação em Direito. Ambos os cargos têm jornada de 40 horas semanais.

As demais oportunidades são para cadastro de reserva, abrangendo funções de analista e técnico em diferentes áreas. As inscrições podem ser realizadas pelo site da instituição (clicando aqui). 

A prova objetiva está marcada para 2 de novembro. O edital completo e as atualizações podem ser consultados no site de inscrição. Já dúvidas sobre todo o processo e exercício das funções podem ser enviadas para [email protected].

Reportar Erro
