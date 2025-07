MSVia abre 25 vagas para reforçar atendimento de urgência na BR-163, em MS

A MSVia, concessionária responsável pela administração da BR-163 em Mato Grosso do Sul, está com 25 vagas abertas para compor as equipes de Atendimento Pré-Hospitalar (APH).

As oportunidades visam reforçar o atendimento de urgência e emergência ao longo da rodovia, com foco em salvar vidas e garantir mais agilidade nos resgates.

As vagas estão distribuídas em 17 municípios do estado e são destinadas às funções de Enfermeiro(a), Socorrista APH e Motorista APH.

Os profissionais selecionados atuarão diretamente nos atendimentos de emergência prestados aos usuários da BR-163/MS, uma das principais rodovias da região.

Requisitos por função

Socorrista APH e Motorista APH

Ensino Médio completo

CNH categoria D (para motoristas)

Curso específico de condução de veículos de emergência (para motoristas)

Enfermeiro(a)

Graduação em Enfermagem

Registro ativo no COREN

Especialização em Urgência e Emergência será diferencial

As vagas estão disponíveis para os municípios de Mundo Novo, Itaquirai, Naviraí, Juti, Caarapó, Douradina, Rio Brilhante, Nova Alvorada do Sul, Anhanduí, Campo Grande, Jaraguari, Bandeirantes, São Gabriel do Oeste, Rio Verde de Mato Grosso, Coxim, Pedro Gomes e Sonora.

Os interessados devem se candidatar pelo site.

