Multinacional P&G abre oportunidades de emprego para Campo Grande

As inscrições seguem abertas até 27 de fevereiro de 2026

27 janeiro 2026 - 18h11Luiz Vinicius
Multinacional P&GMultinacional P&G   (John Minchillo / Associated Press)

A multinacional P&G (Procter & Gamble) abriu inscrições para o Banco de Talentos da vaga de Gerente de Vendas Júnior, com oportunidade em Campo Grande. A empresa, que atua no setor de bens de consumo e reúne marcas conhecidas como Downy, Gillette e Pampers, busca profissionais para integrar sua operação comercial no Brasil.

A posição é voltada ao desenvolvimento acelerado de carreira e envolve atuação em duas frentes: Vendas Externas, com foco na gestão de contas, negociações, parcerias e ações promocionais; e Vendas Internas, direcionada à construção de estratégias comerciais, planejamento de canais e análise de tendências de mercado e comportamento do consumidor.

Além de Campo Grande, há vagas em cidades como Rio de Janeiro, Belém, Belo Horizonte, Fortaleza, Porto Alegre, Recife e Salvador.

Para participar do processo seletivo, é necessário ter experiência em vendas, disponibilidade para viagens e carteira de habilitação válida. Inglês intermediário e domínio do Pacote Office, especialmente Excel, também são exigidos. Conhecimentos em Power BI e Knime são considerados diferenciais.

A empresa oferece salário compatível com o mercado e benefícios como plano de saúde e odontológico, seguro de vida, vale-refeição, ações da companhia, plano de poupança e acesso ao Gympass.

As inscrições seguem abertas até 27 de fevereiro de 2026.

