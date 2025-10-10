Museu da Imagem e do Som oferece oficina gratuita de vídeo com celular e IA

O Museu da Imagem e do Som de Mato Grosso do Sul (MIS-MS), em parceria com o Centro Cultural José Octávio Guizzo, está com inscrições abertas para a Oficina de Vídeo com Celular e Inteligência Artificial, que integra o tradicional Curso de Fotografia da instituição. A atividade é gratuita e voltada ao público iniciante, com vagas limitadas.

A oficina será realizada nos dias 11, 18 e 25 de outubro de 2025, sempre das 14h às 17h, no Centro Cultural José Octávio Guizzo, em Campo Grande. As inscrições começam no dia 10 de outubro, às 10h, por meio do link: https://forms.gle/hctFTkKehV1ZbeFD6.

Com foco na produção de vídeos em dispositivos móveis, como smartphones e tablets, o curso busca introduzir ferramentas e técnicas básicas de criação audiovisual, aliando conceitos clássicos como roteiro, storyboard e corte, a recursos modernos de edição e tendências digitais, como o uso de B-roll e plataformas de inteligência artificial.

Durante os encontros, os participantes terão contato com tecnologias como o Google Flow e o Fliki.AI, além de explorarem funcionalidades de IA que facilitam a edição de vídeos, como geração automática de legendas, narração e substituição de fundo.

A proposta é oferecer uma formação acessível e prática para quem deseja iniciar na produção de vídeos, seja para projetos pessoais, marketing de pequenos negócios ou redes sociais. A atividade mistura teoria e prática, em uma abordagem voltada especialmente a quem nunca teve contato com ferramentas de vídeo e busca dar os primeiros passos de forma criativa e tecnológica.

A oficina oferece 20 vagas gratuitas e é promovida pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), como parte das ações de democratização do acesso à cultura e formação audiovisual no estado.

