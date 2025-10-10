Menu
Menu Busca sexta, 10 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Oportunidade

Museu da Imagem e do Som oferece oficina gratuita de vídeo com celular e IA

A atividade é voltada ao público iniciante, com vagas limitadas

10 outubro 2025 - 18h24Taynara Menezes
A oficina será realizada nos dias 11, 18 e 25 de outubro de 2025, sempre das 14h às 17h, A oficina será realizada nos dias 11, 18 e 25 de outubro de 2025, sempre das 14h às 17h,   (Foto: Setesc)

O Museu da Imagem e do Som de Mato Grosso do Sul (MIS-MS), em parceria com o Centro Cultural José Octávio Guizzo, está com inscrições abertas para a Oficina de Vídeo com Celular e Inteligência Artificial, que integra o tradicional Curso de Fotografia da instituição. A atividade é gratuita e voltada ao público iniciante, com vagas limitadas.

A oficina será realizada nos dias 11, 18 e 25 de outubro de 2025, sempre das 14h às 17h, no Centro Cultural José Octávio Guizzo, em Campo Grande. As inscrições começam no dia 10 de outubro, às 10h, por meio do link: https://forms.gle/hctFTkKehV1ZbeFD6.

Com foco na produção de vídeos em dispositivos móveis, como smartphones e tablets, o curso busca introduzir ferramentas e técnicas básicas de criação audiovisual, aliando conceitos clássicos como roteiro, storyboard e corte, a recursos modernos de edição e tendências digitais, como o uso de B-roll e plataformas de inteligência artificial.

Durante os encontros, os participantes terão contato com tecnologias como o Google Flow e o Fliki.AI, além de explorarem funcionalidades de IA que facilitam a edição de vídeos, como geração automática de legendas, narração e substituição de fundo.

A proposta é oferecer uma formação acessível e prática para quem deseja iniciar na produção de vídeos, seja para projetos pessoais, marketing de pequenos negócios ou redes sociais. A atividade mistura teoria e prática, em uma abordagem voltada especialmente a quem nunca teve contato com ferramentas de vídeo e busca dar os primeiros passos de forma criativa e tecnológica.

A oficina oferece 20 vagas gratuitas e é promovida pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), como parte das ações de democratização do acesso à cultura e formação audiovisual no estado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Funsat
Oportunidade
Sextou com vagas: Funsat oferece 1.477 oportunidades em Campo Grande
UEMS
Oportunidade
UEMS abre inscrições para contratação de professores temporários e cadastro reserva
Funsat oferece mais de 90 vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência
Oportunidade
Funsat oferece mais de 90 vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência
Funsat oferta vagas para auxiliar de limpeza, operador de caixa e consultores
Oportunidade
Funsat oferta vagas para auxiliar de limpeza, operador de caixa e consultores
carteira clt
Oportunidade
Funtrab promove Feirão da Empregabilidade em MS
Cartórios garantem a autenticidade, a segurança e a publicidade de todos os atos jurídicos no país -
Oportunidade
TJMS lança concurso para delegação de cartórios em Mato Grosso do Sul
Sede da Funsat, em Campo Grande
Oportunidade
Mais de 1.400 vagas de emprego estão disponíveis nesta terça-feira na Capital
Os interessados devem comparecer pessoalmente à sede da Funtrab
Oportunidade
Funtrab oferece mais de 3.700 vagas de emprego nesta segunda-feira em MS
Sinduscon-MS realizará Feira de Empregabilidade para a Construção Civil na Capital
Oportunidade
Sinduscon-MS realizará Feira de Empregabilidade para a Construção Civil na Capital
Funsat realiza Emprega CG na Arena Novos Estados nesta sexta-feira
Oportunidade
Funsat realiza Emprega CG na Arena Novos Estados nesta sexta-feira

Mais Lidas

O caso aconteceu na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é morto com três tiros na cabeça em Campo Grande
Luan foi morto com três tiros na cabeça
Polícia
Assassinado a tiros no Pedrossian teria se envolvido em briga e foi alvo de vingança
Luan Felipe Pereira Santana -
Polícia
Desentendimento por ex-namorada motivou execução de Luan no Pedrossian
Ladrão morreu logo após pular muro do pátio do Detran
Interior
Segurança impede furto no Detran, atira contra ladrões e mata um em Aparecida do Taboado