Museu oferecerá curso gratuito de fotografia de celular

O Museu da Imagem e do Som oferecerá curso gratuito de Fotografia de Celular, a primeira aula acontece neste final de semana. A atividade será dividida em 3 partes: Câmera de Celular, Velocidade e obturador, Iluminação, Edição e Redes Sociais, totalizando 30 horas de atividades.

As inscrições iniciaram nesta sexta e terminaram no mesmo dia, mas foi aberta uma lista de espera que para se inscrever basta enviar um e-mail no: [email protected]

Serão oferecidas 30 vagas para a modalidade presencial., para participar do curso precisa ter mais de 12 anos. O curso será nos dias 20, 27 de maio e 3 de junho, das 14h às 17h.

Conteúdo compreenderá o conceito de fotografia, fotometria: conceito de balanço de branco; ISO e valor de exposição, enquadramento: cuidados com enquadramento, proporção áurea, regra dos terços, triângulos áureos e ilusão de perspectiva linear, conceito de foco: foco infinito, macro e ilusão de perspectiva por foco diferencial.

Serviço:

Curso de Fotografia: Câmera de celular

Período: Dias 20 e 27 de maio e 03 de junho de 2023, das 14h às 17h.

Público-alvo: Pessoas a partir de 12 anos

Local: Museu da Imagem e do Som de MS

Av. Fernando Corrêa da Costa, 559, 3º andar

Informações: 3316-9178 e lista de espera [email protected]

