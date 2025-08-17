Mutirão leva oportunidades de emprego à Vila Popular

No último sábado (16), a Vila Popular foi palco de mais uma edição especial do Mutirão Todos em Ação, iniciativa promovida pela Prefeitura de Campo Grande em celebração aos 126 anos da cidade.

Durante o evento, o programa Emprega CG, coordenado pela Fundação Social do Trabalho (Funsat), realizou atendimentos voltados à inserção no mercado de trabalho, com a emissão de 30 cartas de encaminhamento para entrevistas de emprego.

A ação atraiu moradores de diversas regiões, oferecendo serviços gratuitos de intermediação de mão de obra, além de orientações sobre a Carteira de Trabalho Digital, Seguro-Desemprego e acesso a milhares de vagas.

A atividade foi realizada nas dependências da Escola Municipal Frederico Soares, localizada na Vila Popular.

Morando há oito meses em Campo Grande, a venezuelana Petra Maria Romero Guanare, de 40 anos, destacou o impacto positivo da iniciativa.

“Campo Grande está de parabéns por se preocupar tanto com a sua população. Nunca vi isso em outros lugares, e olha que já morei em várias cidades”, afirmou a imigrante, que fixou residência no bairro.

Entre os jovens, a estudante Thais Valéria Magalhães Pessoa, de 17 anos, moradora da Vila Romana, também ressaltou a importância de levar os serviços até as comunidades mais afastadas.

“Tem mais gente nos bairros que no Centro, e alguns estão em áreas muito afastadas. O Emprega CG ajuda muito, pois leva oportunidades e vagas para a comunidade”, disse a jovem.

Para quem não conseguiu participar do mutirão, a Funsat continua com atendimento regular de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, oferecendo uma ampla gama de serviços de apoio ao trabalhador.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também