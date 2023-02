Funtrab oferta mais de mil vagas de empregos na Capital

Entre as oportunidades ofertada pela Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (15), estão açougueiro (07), ajudante de carga e descarga (43), arte-finalista (8), atendente de lanchonete (19), para auxiliares: limpeza (66), de linha de produção (33), mecânico de autos (13), logística (8+1 PcD), marceneiro (2), padeiro (5), pessoal (4), pizzaiolo (3), e outros.

A Funtrab disponibilizou um App para agendamento de atendimento, baixe em seu celular o aplicativo “MS CONTRATA+ para Trabalhadores”.

Depois o candidato deve ir à Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, n º 2.773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer o Seguro-Desemprego. Todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.

Veja a lista de vagas em Campo Grande

Açougueiro 7 Agente de pátio 1 Ajudante de açougueiro (comércio) 5 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 43 Ajudante de carga e descarga de mercadoria(PcD) 5 Ajudante de eletricista 1 Ajudante de estruturas metálicas 1 Ajudante de gasista 1 Ajudante de motorista 2 Ajudante de obras 13 Ajudante de pizzaiolo 1 Ajudante de serralheiro 3 Alinhador de direção 2 Alinhador de pneus 2 Almoxarife 3 Almoxarife(PcD) 1 Analista de marketing 1 Analista de recursos humanos 2 Apicultor 1 Arrumador no serviço doméstico 1 Arte-finalista 8 Assistente administrativo(PcD) 3 Assistente administrativo 1 Assistente de prevenção de perdas 1 Assistente de service desk 3 Assistente Jurídico 1 Atendente balconista 1 Atendente de balcão 12 Atendente de cafeteria 5 Atendente de lanchonete 19 Atendente de lanchonete(PcD) 5 Atendente de lojas 3 Atendente de lojas e mercados(PcD) 2 Atendente de lojas e mercados 4 Atendente de mesa 4 Atendente de padaria 3 Atendente de peixaria 3 Atendente do setor de frios e laticínios 6 Auxiliar administrativo(PcD) Auxiliar administrativo(ESTÁGIO) 4 1 Auxiliar contábil 4 Auxiliar de almoxarifado 3 Auxiliar de armazenamento 2 Auxiliar de confeiteiro 3 Auxiliar de contabilidade 2 Auxiliar de cozinha 27 Auxiliar de depósito 1 Auxiliar de escritório 3 Auxiliar de escrituração fiscal 1 Auxiliar de estoque 3 Auxiliar de laboratorista de solos e de concreto 1 Auxiliar de limpeza 66 Auxiliar de limpeza(PcD) 5 Auxiliar de linha de produção 33 Auxiliar de logistica 8 Auxiliar de logistica(PcD) 1 Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica 3 Auxiliar de manutenção predial 5 Auxiliar de marceneiro 2 Auxiliar de mecânico de autos 13 Auxiliar de mecânico de autos(PcD) 1 Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) 1 Auxiliar de padeiro 5 Auxiliar de pessoal 4 Auxiliar de pizzaiolo 3 Auxiliar de prótese dentária 2 Auxiliar de topógrafo 1 Auxiliar financeiro(PcD) 1 Auxiliar mecânico de ar condicionado 1 Auxiliar nos serviços de alimentação 8 Auxiliar técnico de refrigeração 2 Auxiliar técnico eletrônico 1 Azulejista 2 Babá 1 Balconista de açougue 1 Bordador, à máquina 1 Borracheiro 4 Cabeleireiro 1 Camareira de hotel 2 Campeiro – na agropecuária 1 Campeiro – na pecuária 1 Capataz 2 Carpinteiro de obras 12 Caseiro 5 Caseiro (agricultura) 1 Chapista de lanchonete 3 Chaveiro 1 Chefe de departamento de motoristas 1 Churrasqueiro 1 Confeiteiro 2 Conferente de carga e descarga(PcD) 5 Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) 2 Consultor de vendas 35 Contador 1 Controlador de acesso 3 Controlador de pragas 1 Copeiro 2 Copeiro de hotel 1 Copeiro de restaurante 1 Costureira de máquina reta 1 Costureira de máquinas industriais 4 Costureira de peças sob encomenda 1 Costureira em geral 14 Cozinheiro de restaurante 6 Cozinheiro geral 9 Cuidador de idosos 2 Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) 1 Desenvolvedor de internet (técnico) 1 Desossador 1 Diretor de tv 1 Eletricista 7 Eletricista de instalações de prédios 2 Eletricista de instalações de veículos automotores 7 Eletromecânico de manutenção de elevadores(ESTÁGIO) 2 Embalador, a mão 1 Empregado doméstico nos serviços gerais 9 Empregado doméstico arrumador 5 Encanador 5 Encanador industrial 3 Encarregado de costura na confecção do vestuário 1 Encarregado de obras 3 Engenheiro civil(ESTÁGIO) 1 Engenheiro elétrico(ESTÁGIO) 1 Engenheiro mecânico 1 Escalante 1 Fiel de depósito 3 Fiscal de prevenção de perdas 6 Fisioterapeuta geral 2 Fonoaudiólogo geral 2 Funileiro de manutenção 1 Garçom 9 Gerente de recursos humanos 1 Gerente de vendas 1 Governanta de hotelaria 3 Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança 2 Jardineiro 8 Lavador de carros 1 Lavador de roupas à maquina industrial 2 Lavador de veículos 3 Lubrificador de automóveis 1 Manicure 1 Marceneiro 1 Marceneiro de móveis 1 Mecânico 2 Mecânico ajustador 1 Mecânico de ar-condicionado e refrigeração 1 Mecânico de auto em geral 4 Mecânico de automóvel 3 Mecânico de bomba injetora (exceto de veículos automotores) 1 Mecânico de manutenção de automóveis 1 Mecânico de manutenção de bombas hidráulicas 1 Mecânico de manutenção de máquinas industriais 1 Mecânico de manutenção de ônibus 1 Mecânico de manutenção e instalação elétrica 1 Mecânico de manutenção hidráulica 1 Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 2 Mecânico de motocicletas 1 Mecânico de motor a diesel 1 Mecânico de suspensão 1 Mecânico de veículos 2 Mecânico diesel (exceto de veículos automotores) 1 Mecânico eletricista de automóveis 1 Mecânico eletricista de diesel (veículos automotores) 1 Mecânico montador 1 Mecânicos de veículos automotores 2 Médico clínico geral 1 Monitor de sistemas eletrônicos de segurança externo 2 Monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno 7 Montador de móveis e artefatos de madeira 4 Montador soldador 2 Motofretista 8 Motorista carreteiro 33 Motorista de caminhão 5 Motorista de caminhão-guincho pesado com munk 3 Motorista de ônibus rodoviário 25 Motorista de ônibus urbano 10 Motorista entregador 14 Motorista operador de betoneira 1 Oficial de manutenção predial 4 Operador de caixa 25 Operador de câmera de vídeo 1 Operador de cobrança 1 Operador de escavadeira 2 Operador de máquinas de construção civil e mineração 1 Operador de ponte rolante 1 Operador de retro-escavadeira 2 Operador de suporte técnico (telemarketing) 10 Operador de telemarketing ativo e receptivo 5 Operador de tráfego 4 Operador de trator – exclusive na agropecuária 1 Operador de vendas (lojas) 1 Padeiro 1 Passador de roupas 1 Passador de roupas em geral 2 Pedreiro 42 Pintor de obras 2 Pizzaiolo 4 Podólogo 1 Porteiro(PcD) 2 Produtor de conteúdo digital 1 Professor de ensino pré-escolar 1 Promotor de vendas 1 Promotor de vendas(PcD) 1 Promotor de vendas especializado 1 Psicólogo clínico 1 Químico 1 Recepcionista atendente 1 Recepcionista atendente(ESTÁGIO) 1 Recepcionista de hotel 2 Recepcionista, em geral 1 Reparador de aparelhos eletrodomésticos (exceto imagem e som) 1 Repositor de mercadorias 6 Repositor de mercadorias(PcD) 1 Roçador – na cultura 5 Salgadeiro 9 Secretário-assistente administrativo (técnico) 2 Serralheiro 5 Serralheiro de metal 3 Servente de limpeza 4 Servente de obras 29 Servente de pedreiro 4 Soldador 6 Supervisor de cozinha 2 Supervisor de exploração agrícola 1 Supervisor de seção de serviços gerais 1 Supervisor de vendas comercial 1 Supervisor de vendas no atacado 1 Tapeceiro de autos 2 Técnico de impressora (matricial) 1 Técnico de laboratório de análises clínicas 5 Técnico de manutenção de computador 1 Técnico de manutenção eletrônica 2 Técnico de manutenção industrial 2 Técnico de refrigeração (instalação) 2 Técnico de vendas 1 Técnico em instalação de sistemas ópticos 10 Técnico em segurança do trabalho 8 Técnico mecânico 1 Técnico químico – exclusive análises químicas 1 Torneiro mecânico 1 Trabalhador braçal – na agropecuária – exclusive conta própria 1 Trabalhador de pecuária polivalente 1 Trabalhador no cultivo de plantas ornamentais 3 Trabalhador rural 6 Vendedor de serviços 3 Vendedor interno 53 Vendedor porta a porta 7 Vendedor pracista 47 Vigia(PcD) 1 Vigia noturno 2 Vigilante(PcD) 5 Zelador 2

