Não caia em fake! Funtrab alerta sobre falsos cursos e vagas de empregos para jovens

A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) promoveu um alerta para evitar que jovens caiam em falsas promessas de emprego e de cursos que são oferecidos através das redes sociais, principalmente no Instagram.

Nessas publicações, os golpistas divulgam cursos presenciais e vagas para jovens, inclusive, menores de 14 anos, o que é falso. "Atualmente, a Funtrab não está com cursos com inscrições abertas e não realiza intermediação de vagas para menores de 14 anos", diz a fundação.

A Funtrab reforça ainda que todo o processo de intermediação de mão de obra realizado pela Funtrab é totalmente gratuito. A instituição não cobra taxas, valores de inscrição, matrícula ou qualquer tipo de pagamento para acesso a vagas de emprego, ou participação em ações e programas.

A orientação é para que a população desconfie de anúncios com promessas de emprego fácil, salários elevados ou oportunidades “boas demais para ser verdade”, especialmente quando há solicitação de pagamento para participar de processos seletivos.

Em caso de dúvida, os trabalhadores devem buscar informações exclusivamente pelos canais oficiais da Funtrab nas redes sociais ou entrar em contato pelo WhatsApp (67) 3320-1400.

