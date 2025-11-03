Novembro começa com mais de 1,2 mil vagas em 154 funções diferentes na Capital

Para quem está precisando de um novo emprego e garantir um fim de ano mais tranquilo, o mês de novembro começou com diversas oportunidades e 1.286 vagas abertas nesta segunda-feira, dia 3 de novembro, em Campo Grande.
As vagas estão sendo direcionadas para 154 funções diferentes, abrangendo diversos setores. Interessados poderão procurar a Funsat (Fundação Social do Trabalho).
Entre as oportunidades de destaques estão ajudante de carga e descarga de mercadoria (32), atendente de lojas (31), auxiliar de cozinha (45), auxiliar de limpeza (119) e operador de caixa (81).
Os interessados podem comparecer à sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 4042-0585, ramais 5837 e 5841.
|DESCRIÇÃO – 154 FUNÇÕES
|Total
|Açougueiro
|16
|Ajudante de açougueiro (comércio)
|5
|Ajudante de carga e descarga de mercadoria
|32
|Ajudante de churrasqueiro
|2
|Ajudante de obras
|5
|Ajudante de padeiro
|2
|Ajudante de serralheiro
|5
|Alimentador de linha de produção
|10
|Alinhador veicular
|1
|Almoxarife
|1
|Analista de gestão de estoque
|1
|Analista de recursos humanos
|1
|Assistente administrativo
|1
|Assistente bilíngüe
|1
|Assistente de vendas
|4
|Atendente barista
|10
|Atendente de balcão
|4
|Atendente de cafeteria
|2
|Atendente de farmácia – balconista
|5
|Atendente de lanchonete
|35
|Atendente de lojas
|31
|Atendente de lojas e mercados
|15
|Atendente de mesa
|1
|Atendente de padaria
|2
|Atendente do setor de frios e laticínios
|3
|Auxiliar administrativo
|5
|Auxiliar contábil
|1
|Auxiliar de armazenamento
|6
|Auxiliar de confecção
|40
|Auxiliar de cozinha
|45
|Auxiliar de escrituração fiscal
|1
|Auxiliar de estoque
|1
|Auxiliar de expedição
|1
|Auxiliar de lavanderia
|10
|Auxiliar de limpeza
|119
|Auxiliar de linha de produção
|77
|Auxiliar de manutenção predial
|1
|Auxiliar de mecânico de autos
|1
|Auxiliar de pessoal
|1
|Auxiliar em saúde bucal
|1
|Auxiliar financeiro
|3
|Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos)
|4
|Auxiliar nos serviços de alimentação
|19
|Babá
|1
|Banhista de animais domésticos
|2
|Bombeiro hidráulico
|3
|Camareira de hotel
|6
|Carregador (armazém)
|13
|Carregador e descarregador de caminhões
|4
|Chefe de cozinha
|1
|Churrasqueiro
|2
|Confeiteiro
|1
|Conferente de carga e descarga
|4
|Conferente de logística
|1
|Consultor de vendas
|21
|Copeiro de hospital
|1
|Costureira em geral
|34
|Cozinheiro de restaurante
|1
|Cozinheiro do serviço doméstico
|1
|Cumim
|1
|Desossador
|3
|Divisor de cortes em matadouro
|2
|Eletricista de instalações
|2
|Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações)
|1
|Eletricista de manutenção industrial
|2
|Empacotador, a mão
|7
|Empregado doméstico nos serviços gerais
|3
|Empregado doméstico faxineiro
|2
|Encanador
|5
|Encarregado de cozinha
|1
|Encarregado de obras
|1
|Enxugador e acabador na lavagem de veículos
|2
|Estoquista
|21
|Fiel de depósito
|8
|Fiscal de prevenção de perdas
|8
|Fisioterapeuta geral
|1
|Fonoaudiólogo em audiologia
|1
|Fonoaudiólogo geral
|1
|Frentista
|10
|Gerente de vendas
|1
|Governanta de hotelaria
|1
|Inspetor de qualidade
|1
|Instalador de linhas elétricas de alta e baixa tensão (rede aérea e subterrânea)
|6
|Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações
|30
|Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos
|5
|Jardineiro
|3
|Lavador de carros
|1
|Lavador de roupas
|1
|Lavador de veículos
|1
|Leiturista
|3
|Magarefe
|5
|Manobrista
|5
|Maqueiro de hospital
|1
|Mecânico de auto em geral
|2
|Mecânico de automóveis e caminhões
|2
|Mecânico de manutenção de máquinas de costura
|1
|Mecânico de manutenção de máquinas industriais
|2
|Mecânico de manutenção de máquinas, em geral
|1
|Mecânico de máquinas pesadas (manutenção)
|10
|Mecânico de motor a diesel
|1
|Motofretista
|2
|Motorista de ambulância
|1
|Motorista de caminhão
|9
|Motorista entregador
|20
|Oficial de manutenção
|1
|Operador de caixa
|81
|Operador de cobrança
|1
|Operador de empilhadeira
|6
|Operador de lavador de veículos
|1
|Operador de movimentação e armazenamento de carga
|3
|Operador de telemarketing ativo e receptivo
|2
|Operador de transporte multimodal
|1
|Operador de vendas (lojas)
|10
|Operador financeiro
|50
|Padeiro
|2
|Panfleteiro
|1
|Passador de roupas em geral
|1
|Pedreiro
|14
|Perito assistente (contador)
|1
|Pintor de obras
|2
|Pizzaiolo
|1
|Porteiro
|9
|Promotor de vendas
|19
|Recepcionista de consultório médico ou dentário
|3
|Recepcionista, em geral
|1
|Repositor – em supermercados
|40
|Repositor de mercadorias
|41
|Representante comercial autônomo
|2
|Retalhador de carne
|4
|Salgadeiro
|1
|Serralheiro
|1
|Servente de limpeza
|23
|Servente de obras
|15
|Soldador
|3
|Soldador elétrico
|2
|Supervisor administrativo de pessoal
|2
|Supervisor de carga e descarga
|1
|Supervisor de vendas comercial
|2
|Tapeceiro de móveis
|2
|Técnico de refrigeração (instalação)
|1
|Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação
|10
|Técnico eletricista
|1
|Técnico em instalação de sistemas ópticos
|10
|Técnico em segurança do trabalho
|1
|Tecnólogo em segurança do trabalho
|1
|Tosador de animais domésticos
|1
|Trabalhador agropecuário em geral
|2
|Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas
|4
|Trabalhador rural
|1
|Vendedor de comércio varejista
|2
|Vendedor de serviços
|5
|Vendedor interno
|20
|Vendedor porta a porta
|50
|Vigia
|4
|Total Geral
|1286