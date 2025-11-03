Menu
Menu Busca segunda, 03 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Oportunidade

Novembro começa com mais de 1,2 mil vagas em 154 funções diferentes na Capital

Os interessados podem comparecer à sede da fundação, localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória

03 novembro 2025 - 07h50Luiz Vinicius
Atendente de loja é uma das oportunidadesAtendente de loja é uma das oportunidades  

Para quem está precisando de um novo emprego e garantir um fim de ano mais tranquilo, o mês de novembro começou com diversas oportunidades e 1.286 vagas abertas nesta segunda-feira, dia 3 de novembro, em Campo Grande.

As vagas estão sendo direcionadas para 154 funções diferentes, abrangendo diversos setores. Interessados poderão procurar a Funsat (Fundação Social do Trabalho).

Entre as oportunidades de destaques estão ajudante de carga e descarga de mercadoria (32), atendente de lojas (31), auxiliar de cozinha (45), auxiliar de limpeza (119) e operador de caixa (81).

Os interessados podem comparecer à sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 4042-0585, ramais 5837 e 5841.

DESCRIÇÃO – 154 FUNÇÕES Total
Açougueiro 16
Ajudante de açougueiro (comércio) 5
Ajudante de carga e descarga de mercadoria 32
Ajudante de churrasqueiro 2
Ajudante de obras 5
Ajudante de padeiro 2
Ajudante de serralheiro 5
Alimentador de linha de produção 10
Alinhador veicular 1
Almoxarife 1
Analista de gestão de estoque 1
Analista de recursos humanos 1
Assistente administrativo 1
Assistente bilíngüe 1
Assistente de vendas 4
Atendente barista 10
Atendente de balcão 4
Atendente de cafeteria 2
Atendente de farmácia – balconista 5
Atendente de lanchonete 35
Atendente de lojas 31
Atendente de lojas e mercados 15
Atendente de mesa 1
Atendente de padaria 2
Atendente do setor de frios e laticínios 3
Auxiliar administrativo 5
Auxiliar contábil 1
Auxiliar de armazenamento 6
Auxiliar de confecção 40
Auxiliar de cozinha 45
Auxiliar de escrituração fiscal 1
Auxiliar de estoque 1
Auxiliar de expedição 1
Auxiliar de lavanderia 10
Auxiliar de limpeza 119
Auxiliar de linha de produção 77
Auxiliar de manutenção predial 1
Auxiliar de mecânico de autos 1
Auxiliar de pessoal 1
Auxiliar em saúde bucal 1
Auxiliar financeiro 3
Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) 4
Auxiliar nos serviços de alimentação 19
Babá 1
Banhista de animais domésticos 2
Bombeiro hidráulico 3
Camareira de hotel 6
Carregador (armazém) 13
Carregador e descarregador de caminhões 4
Chefe de cozinha 1
Churrasqueiro 2
Confeiteiro 1
Conferente de carga e descarga 4
Conferente de logística 1
Consultor de vendas 21
Copeiro de hospital 1
Costureira em geral 34
Cozinheiro de restaurante 1
Cozinheiro do serviço doméstico 1
Cumim 1
Desossador 3
Divisor de cortes em matadouro 2
Eletricista de instalações 2
Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações) 1
Eletricista de manutenção industrial 2
Empacotador, a mão 7
Empregado  doméstico  nos serviços gerais 3
Empregado doméstico  faxineiro 2
Encanador 5
Encarregado de cozinha 1
Encarregado de obras 1
Enxugador e acabador na lavagem de veículos 2
Estoquista 21
Fiel de depósito 8
Fiscal de prevenção de perdas 8
Fisioterapeuta geral 1
Fonoaudiólogo em audiologia 1
Fonoaudiólogo geral 1
Frentista 10
Gerente de vendas 1
Governanta de hotelaria 1
Inspetor de qualidade 1
Instalador de linhas elétricas de alta e baixa tensão (rede aérea e subterrânea) 6
Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações 30
Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos 5
Jardineiro 3
Lavador de carros 1
Lavador de roupas 1
Lavador de veículos 1
Leiturista 3
Magarefe 5
Manobrista 5
Maqueiro de hospital 1
Mecânico de auto em geral 2
Mecânico de automóveis e caminhões 2
Mecânico de manutenção de máquinas de costura 1
Mecânico de manutenção de máquinas industriais 2
Mecânico de manutenção de máquinas, em geral 1
Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 10
Mecânico de motor a diesel 1
Motofretista 2
Motorista de ambulância 1
Motorista de caminhão 9
Motorista entregador 20
Oficial de manutenção 1
Operador de caixa 81
Operador de cobrança 1
Operador de empilhadeira 6
Operador de lavador de veículos 1
Operador de movimentação e armazenamento de carga 3
Operador de telemarketing ativo e receptivo 2
Operador de transporte multimodal 1
Operador de vendas (lojas) 10
Operador financeiro 50
Padeiro 2
Panfleteiro 1
Passador de roupas em geral 1
Pedreiro 14
Perito assistente (contador) 1
Pintor de obras 2
Pizzaiolo 1
Porteiro 9
Promotor de vendas 19
Recepcionista de consultório médico ou dentário 3
Recepcionista, em geral 1
Repositor – em supermercados 40
Repositor de mercadorias 41
Representante comercial autônomo 2
Retalhador de carne 4
Salgadeiro 1
Serralheiro 1
Servente de limpeza 23
Servente de obras 15
Soldador 3
Soldador elétrico 2
Supervisor administrativo de pessoal 2
Supervisor de carga e descarga 1
Supervisor de vendas comercial 2
Tapeceiro de móveis 2
Técnico de refrigeração (instalação) 1
Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação 10
Técnico eletricista 1
Técnico em instalação de sistemas ópticos 10
Técnico em segurança do trabalho 1
Tecnólogo em segurança do trabalho 1
Tosador de animais domésticos 1
Trabalhador agropecuário em geral 2
Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas 4
Trabalhador rural 1
Vendedor de comércio varejista 2
Vendedor de serviços 5
Vendedor interno 20
Vendedor porta a porta 50
Vigia 4
Total Geral 1286

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Carteira de Trabalho
Oportunidade
Funsat encerra outubro com 1.472 vagas em 156 funções diferentes
UEMS
Oportunidade
Inscrições para o Vestibular 2026 da UEMS terminam na próxima semana
Carteira de Trabalho
Oportunidade
Bora trabalhar? Capital tem mais de 1,4 mil vagas em aberto nesta quinta-feira
Curso gratuito de massas acontece nesta quarta-feira no Bairro Caiçara
Oportunidade
Curso gratuito de massas acontece nesta quarta-feira no Bairro Caiçara
Local onde se concentrarão as vagas
Oportunidade
Central de Vagas vai acelerar contratações para atacadistas em Campo Grande
Sede da Funsat, em Campo Grande
Oportunidade
Quarta-feira tem mais de 1,4 mil vagas de empregos abertas para Campo Grande
Auxiliar de cozinha e vendedor são destaques nas 1.430 vagas ofertadas pela Funsat
Oportunidade
Auxiliar de cozinha e vendedor são destaques nas 1.430 vagas ofertadas pela Funsat
Foto: Agência MS
Oportunidade
Mais de 4,5 mil vagas de emprego estão disponíveis nesta segunda-feira em MS
Funsat leva edição do Emprega CG ao bairro São Francisco nesta sexta-feira
Oportunidade
Funsat leva edição do Emprega CG ao bairro São Francisco nesta sexta-feira
Funsat oferece 1.353 vagas de emprego em 142 profissões nesta quinta-feira
Oportunidade
Funsat oferece 1.353 vagas de emprego em 142 profissões nesta quinta-feira

Mais Lidas

Ilustrativa
Polícia
AGORA: Adolescente de 17 anos morre afogado em lagoa de Campo Grande
Ilustrativa
Polícia
Homem morre dormindo após almoço em Campo Grande
Ana Castela -
Agronegócio
Ingressos da Ana Castela na 2ª Expogenética MS entram no 2º lote
O caso foi registrado na DEAM pela vítima
Polícia
Estudante de medicina é denunciado por agressão e estupro contra ex: 'ele tentou me matar'