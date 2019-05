Oficinas gratuitas incentivam experiências gastronômicas entre mães e filhos

Durante todo o mês de maio, o Clube Gourmet do Shopping Campo Grande traz para mães e filhos a oportunidade de estreitar ainda mais os laços que a maternidade uniu para vivenciarem experiências saborosas e divertidas. Serão realizadas oficinas, aulas shows e atividades em que os participantes poderão colocar a mão na massa e aprender um pouco mais sobre culinária. A programação é gratuita e acontece até o dia 22.

As oficinas se iniciaram na terça-feira (7), com os participantes já colocando a mão na massa. O tema foi "CupCakes decorados", e a atividade, ministrada pela chef Ana Oliveira, foi destinada para mães com filhos de 7 a 12 anos de idade. Na quarta-feira (8), o espaço recebe a mesma temática, em dois horários diferentes, às 18h e 20h.

As vagas são limitadas e as inscrições podem ser realizadas por meio do aplicativo do Shopping Campo Grande, pessoalmente no SAC (localizado no 1º piso do estabelecimento) ou, ainda, por meio do telefone pelos números (67) 3389-8008 ou (67) 9 8147-0370 (whatsapp).

Confira a programação

08/05 (quarta-feira)

18h: Oficina Mão na Massa (infantil): CupCakes decorados p/ mães e filhos de 7 a 12 anos)

20h: Oficina Mão na Massa (infantil): CupCakes decorados p/ mães e filhos de 7 a 12 anos)

14/05 (terça-feira)

18h: Preparo de lanches saudáveis

20h: Preparo de lanches saudáveis

15/05 (quarta-feira)

18h: Oficina Mão na Massa (infantil): CupCakes decorados p/ mães e filhos de 7 a 12 anos)

20h: Oficina Mão na Massa (infantil): CupCakes decorados p/ mães e filhos de 7 a 12 anos)

21/05 (terça-feira)

16h: Experiência: Desenvolvendo o Paladar (p/ mães e bebês de 6 meses a 1 ano e 6 meses)

18h: Aula-Show: Cozinha Prática para Mães Corridas

20h: Aula-Show: Cozinha Prática para Mães Corridas

22/05 (quarta-feira)

16h: Experiência: Desenvolvendo o Paladar (p/ mães e bebês de 6 meses a 1 ano e 6 meses)

20h: Aula-Show: Cozinha prática para o dia a dia de mãe

Sobre o Clube Gourmet

O clube, localizado no segundo piso, é uma inovação da parte gastronômica no Shopping Campo Grande. Trata-se de um espaço fixo para a realização de eventos ligados ao universo da gastronomia. O local tem capacidade para até 50 pessoas e foi inaugurado como parte das celebrações de 30 anos de existência do shopping na capital. Com caráter colaborativo, a iniciativa busca atender o consumidor através de parceiros, lojistas, chefs, restaurantes que queiram incentivar a realização de encontros ou eventos culinários. Instituições de ensino da área de gastronomia e chefs parceiros estarão à frente de momentos como aulas práticas e compartilhamento de conteúdo gastronômico, como workshops, palestras e eventos diversos.

