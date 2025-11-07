Menu
Oportunidade

Pedreiro, repositor e costureira são destaques em vagas na Funsat nesta sexta

Os interessados podem comparecer à sede da fundação, localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória

07 novembro 2025 - 07h30Luiz Vinicius

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) está ofertando pouco mais de 1.256 mil vagas de emprego nesta sexta-feira, dia 7 de novembro, distribuídas em 151 funções em Campo Grande.

Entre as oportunidades de destaques está auxiliar de limpeza (132), costureira (34), pedreiro (15) e repositor em supermercados (40).

Os interessados podem comparecer à sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 4042-0585, ramais 5837 e 5841.

DESCRIÇÃO – 151 FUNÇÕES Total
Açougueiro 15
Ajudante de açougueiro (comércio) 5
Ajudante de carga e descarga de mercadoria 11
Ajudante de churrasqueiro 2
Ajudante de cozinha 2
Ajudante de eletricista 2
Ajudante de obras 5
Ajudante de padeiro 2
Ajudante de serralheiro 5
Alimentador de linha de produção 10
Alinhador veicular 1
Analista de gestão de estoque 1
Analista de recursos humanos 1
Assistente administrativo 1
Assistente bilíngüe 1
Assistente de vendas 4
Atendente de balcão 4
Atendente de cafeteria 6
Atendente de farmácia – balconista 5
Atendente de lanchonete 35
Atendente de lojas 32
Atendente de lojas e mercados 15
Atendente de padaria 2
Atendente do setor de frios e laticínios 3
Auxiliar administrativo 20
Auxiliar contábil 1
Auxiliar de armazenamento 6
Auxiliar de confecção 40
Auxiliar de cozinha 32
Auxiliar de escrituração fiscal 1
Auxiliar de estoque 1
Auxiliar de expedição 1
Auxiliar de lavanderia 10
Auxiliar de limpeza 132
Auxiliar de linha de produção 78
Auxiliar de manutenção predial 1
Auxiliar de mecânico de autos 1
Auxiliar de pedreiro 3
Auxiliar de pessoal 1
Auxiliar em saúde bucal 1
Auxiliar financeiro 3
Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) 4
Auxiliar nos serviços de alimentação 21
Babá 1
Banhista de animais domésticos 2
Bombeiro hidráulico 3
Camareira de hotel 6
Carregador (armazém) 13
Caseiro 1
Chefe de cozinha 1
Churrasqueiro 2
Confeiteiro 1
Conferente de carga e descarga 4
Conferente de logística 1
Consultor de vendas 20
Copeiro de hospital 1
Costureira em geral 34
Cozinheiro de restaurante 1
Cozinheiro do serviço doméstico 1
Cumim 4
Desossador 3
Divisor de cortes em matadouro 2
Eletricista de instalações 2
Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações) 1
Eletricista de manutenção industrial 2
Empacotador, a mão 7
Empregado  doméstico  nos serviços gerais 2
Empregado doméstico  faxineiro 4
Empregado doméstico diarista 1
Encanador 5
Encarregado de cozinha 1
Encarregado de obras 1
Enxugador e acabador na lavagem de veículos 2
Estoquista 23
Fiel de depósito 8
Fiscal de prevenção de perdas 8
Fisioterapeuta geral 1
Fonoaudiólogo em audiologia 1
Fonoaudiólogo geral 1
Frentista 10
Gerente de vendas 1
Governanta de hotelaria 1
Inspetor de qualidade 1
Instalador de linhas elétricas de alta e baixa tensão (rede aérea e subterrânea) 6
Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações 30
Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos 5
Jardineiro 3
Lavador de carros 1
Lavador de roupas 1
Lavador de veículos 1
Leiturista 3
Magarefe 5
Manobrista 5
Maqueiro de hospital 1
Mecânico de auto em geral 2
Mecânico de automóveis e caminhões 2
Mecânico de manutenção de máquinas de costura 1
Mecânico de manutenção de máquinas industriais 2
Mecânico de manutenção de máquinas, em geral 1
Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 10
Mecânico de motor a diesel 1
Motofretista 3
Motorista de ambulância 1
Motorista de caminhão 9
Motorista entregador 14
Oficial de manutenção 1
Operador de caixa 91
Operador de cobrança 1
Operador de empilhadeira 4
Operador de lavador de veículos 1
Operador de movimentação e armazenamento de carga 3
Operador de telemarketing ativo 40
Operador de telemarketing ativo e receptivo 2
Operador de transporte multimodal 1
Operador de vendas (lojas) 10
Panfleteiro 1
Passador de roupas em geral 2
Pedreiro 15
Perito assistente (contador) 1
Pintor de obras 2
Pizzaiolo 1
Porteiro 4
Promotor de vendas 20
Recepcionista bilíngüe 1
Recepcionista, em geral 1
Repositor – em supermercados 40
Repositor de mercadorias 41
Representante comercial autônomo 2
Retalhador de carne 4
Serralheiro 1
Servente de limpeza 20
Servente de obras 15
Soldador 3
Soldador elétrico 2
Supervisor administrativo de pessoal 1
Supervisor de carga e descarga 1
Tapeceiro de móveis 2
Técnico de refrigeração (instalação) 1
Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação 10
Técnico de suporte de ti 1
Técnico eletricista 1
Técnico em instalação de sistemas ópticos 10
Técnico em segurança do trabalho 1
Tosador de animais domésticos 1
Trabalhador agropecuário em geral 2
Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas 1
Trabalhador rural 1
Vendedor de comércio varejista 2
Vendedor interno 19
Vendedor porta a porta 50
Vigia 4
Total Geral 1256

