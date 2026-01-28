P&G abre vagas para gerente de vendas em Campo Grande

Campo Grande está entre as cidades que concentram novas oportunidades abertas pela P&G (Procter & Gamble), maior empresa de bens de consumo do mundo. A multinacional recebe inscrições para o Banco de Talentos voltado ao cargo de Gerente de Vendas Júnior, função estratégica no mercado brasileiro. As inscrições seguem abertas até 27 de fevereiro de 2026.

A posição é apresentada como um acelerador de carreira, ao inserir os profissionais em decisões que impactam diretamente o desempenho comercial da companhia. O cargo é estruturado em duas frentes complementares: Vendas Externas, com atuação em campo, gestão de contas, negociação de contratos, execução de ações promocionais e análises de volume orientadas por dados; e Vendas Internas, voltada ao planejamento estratégico, desenvolvimento de canais e categorias, além da tradução de tendências de consumo em estratégias comerciais e fundamentos de trade marketing.

Além de Campo Grande, as vagas estão distribuídas entre Rio de Janeiro (RJ), Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Fortaleza (CE), Porto Alegre (RS), Recife (PE) e Salvador (BA).

Para concorrer, é necessário ter experiência prévia em vendas, carteira de habilitação ativa e disponibilidade para viagens. Também são exigidos inglês em nível intermediário e domínio do Pacote Office, especialmente Excel. Conhecimentos em Power BI e Knime são considerados diferenciais, mas não eliminatórios.

A empresa oferece remuneração compatível com o mercado, além de um pacote de benefícios que inclui plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, vale-refeição, participação em ações da companhia, plano de poupança, Gympass, entre outros.

