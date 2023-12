Petrobras abre concurso com salário de até R$ 5,8 mil

Foram abertas na manhã desta quinta-feira (28) as inscrições para o concurso público da Petrobras, para contratação imediata e formação de cadastro reserva, com um total de 6.412 vagas de nível médio/técnico, com remuneração mínima de R$ 5.878,82.

As vagas são para os cargos de Enfermagem do Trabalho; Inspeção de Equipamentos e Instalações; Logística de Transportes - Controle; Manutenção - Caldeiraria; Manutenção - Elétrica; Manutenção - Instrumentação; Manutenção - Mecânica; Operação; Operação de Lastro; Projetos, Construção e Montagem - Edificações; Projetos, Construção e Montagem - Elétrica; Projetos, Construção e Montagem - Instrumentação; Projetos, Construção e Montagem - Mecânica; Química de Petróleo; Segurança do Trabalho; e Suprimento de Bens e Serviços - Administração.

As vagas estão distribuídas nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul e Pernambuco. Das mais de 6 mil, 3.830 são de ampla concorrência, enquanto 1.303 são reservadas para pessoas com deficiência e 1.279 para pessoas negras.

Dessas vagas, 916 são para início imediato, enquanto 5.496 são para a formação de cadastro reserva.

Os participantes do concurso têm até o dia 21 de fevereiro para realizarem o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 62,79. Doadores de medula óssea e inscritos no CadÚnico podem solicitar a isenção da taxa.

A aplicação da prova será no dia 24 de março de 2024, em cidades das regiões Sul, Sudeste e em Ipojuca, em Pernambuco. O resultado final das provas será divulgado em 19 de abril do próximo ano, e o resultado final do processo seletivo será divulgado em 7 de junho.

Para inscrições e mais informações, basta acessar a página referente ao concurso no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) até as 18h do dia 31 de janeiro.

