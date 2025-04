Polícia Federal abre concurso com 192 vagas e salário de até R$ 11.070,93; confira

A Polícia Federal, por meio do MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública) divulgou, a abertura de um Concurso Público, destinado a preencher 192 vagas para profissionais de níveis médio e superior.

De acordo com o edital, as oportunidades são distribuídas entre diferentes localidades, nos seguintes cargos: Agente Administrativo (100 vagas); Administrador (6 vagas); Assistente Social (13 vagas); Contador (9 vagas); Enfermeiro (3 vagas); Estatístico (4 vagas); Farmacêutico (2 vagas); Médico Clínico (11 vagas); Médico Ortopedista (5 vagas); Médico Psiquiatra (19 vagas); Nutricionista (1 vaga); Psicólogo Clínico (4 vagas); Psicólogo Organizacional (2 vagas); Técnico em Assuntos Educacionais Área: Pedagogia (10 vagas); Técnico em Comunicação Social (3 vagas).

No quantitativo de vagas acima mencionado, encontram-se as reservadas para candidatos (AC, PCD, PP) que se enquadrem nos itens especificados no edital de abertura.

Para participar, é necessário que o candidato comprove o nível de escolaridade exigido para a função em que pretende atuar e atenda a outros requisitos estabelecidos no edital.

Ao serem admitidos, os profissionais deverão cumprir jornadas de 20 a 40 horas semanais e contarão com remuneração mensal de R$ 2.707,86 a R$ 3.576,67, acrescida de gratificação de R$ 2.931,00 a R$ 5.798,00. Os contratados também farão jus a auxílio saúde no valor de R$ 211,36 a R$ 321,04, assistência pré-escolar de R$ 484,90 e auxílio alimentação de R$ 1.000,00.

Inscrição – Os interessados poderão se inscrever a partir das 10h do dia 29 de abril de 2025 até às 18h do dia 21 de maio de 2025 (horário oficial de Brasília/DF), pelo site do Cebraspe, com taxas de R$ 90,00 a R$ 110,00. A solicitação de isenção do valor poderá ser feita entre os dias 29 de abril e 5 de maio de 2025.

A classificação dos candidatos será realizada por meio de provas objetiva e discursiva, previstas para o dia 29 de junho de 2025 e avaliação biopsicossocial, prevista para o dia 14 de setembro de 2025.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também