Poliesportivo estÃ¡ com inscriÃ§Ãµes abertas para atividades gratuitas na Capital

O Poliesportivo da Vila Almeida, Mamede Assem José, está com inscrições abertas para diversas atividades esportivas e de lazer, para todas as faixas etárias, de forma gratuita.

O espaço conta com treinamento esportivo nas seguintes modalidades: futebol de sete society, basquetebol, futsal, voleibol e ciclismo (mountain bike), para crianças e jovens de 5 a 17 anos. Além, de treinamento de basquetebol em cadeira de rodas, aulas de alongamento, treinamento funcional e ritbox para qualquer pessoa acima dos 13 anos.

Inscrições

As inscrições podem ser realizadas pessoalmente no Poliesportivo, que fica na Avenida Engenheiro Amélio Carvalho Baís, 1.890, Vila Almeida. Para o preenchimento da ficha de matrícula, basta levar uma foto 3x4, carteira de identidade (RG) e exame/laudo médico, caso o interessado tenha algum problema de saúde.

Os menores de idade devem estar acompanhados do pai/mãe ou responsável legal. Há também a opção de se matricular e sanar dúvidas via WhatsApp. Mande uma mensagem no (67) 99136-9991.

Confira abaixo a programação das atividades:

ESPORTES

Futebol de sete society

Segunda, quarta e sexta: 8h às 10h e 14h às 16h

Basquetebol

Terça: 8h às 9h e 15h às 17h

Quarta: 15h às 17h

Quinta: 8h às 10h e 15h às 17h

Sexta: 15h às 17h

Futsal masculino

Terça: 8h às 9h e 14h às 15h

Quarta: 9h às 10h e 14h às 15h

Quinta: 8h às 9h e 14h às 15h

Sexta: 9h às 10h e 14h às 15h

Futsal feminino

Terça e quinta: 14h às 15h

Voleibol

Quarta e sexta: 8h às 9h e 14h às 15h

Futsal - 12 a 14 anos

Terça e quinta: 15h às 16h

Futsal - 15 a 17 anos

Quarta e sexta: 15h às 16h

Futsal sub-20

Terça e quinta: 16h às 17h

Futebol

Terça: 9h às 10h

Ciclismo (mountain bike)

Terça e quinta: 15h às 18h

Basquete em cadeira de rodas

Segunda, quarta e sexta: 19h às 21h

AULAS FUNCIONAIS

Treinamento funcional

Terça e quinta: 7h às 8h, 16h às 17h e 17h30 e 18h30

Alongamento

Terça e quinta: 8h às 9h

Ritbox

Quarta e sexta: 7h às 8h e 16h às 18h

