Prazo para pagamento de inscrição do concurso da UFMS termina nesta segunda-feira

Termina nesta segunda-feira (26) o prazo para pagamento da taxa de inscrição do Concurso Público para Técnicos-Administrativos em Educação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). As inscrições foram encerradas neste domingo (25).

O certame oferece 47 vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior, com oportunidades distribuídas em diversos municípios do estado.

Os salários variam de R$ 3.029,90 a R$ 4.967,04, além de auxílio-alimentação no valor de R$ 1.000,00.

A prova objetiva está marcada para acontecer em Campo Grande, com 60 questões de múltipla escolha. Os conteúdos cobrados serão: Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Legislação, Raciocínio Lógico e Conhecimentos Específicos da área pretendida.

Entre os cargos ofertados estão: Assistente em Administração, Técnico em Enfermagem, Técnico de Laboratório, Analista de Tecnologia da Informação, Psicólogo, Zootecnista, Auditor, Bibliotecário-Documentalista e Médico (Clínico Geral e Pediatra).

O concurso é organizado e executado pela Fapec (Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura), sob supervisão da Comissão de Concurso da UFMS.

