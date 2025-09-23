Menu
Oportunidade

Prazo para pedir isenção no Exame de Seleção do IFMS termina na quinta-feira

A prova será aplicada em 26 de outubro, com 1.840 vagas em dez cidades do estado

23 setembro 2025 - 19h10Taynara Menezes
Fachada IFMSFachada IFMS   (Divulgação/IFMS)

O prazo para solicitar isenção da taxa de inscrição no Exame de Seleção 2026 do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) termina na próxima quinta-feira (25). A prova será aplicada em 26 de outubro, com 1.840 vagas em dez cidades do estado. A solicitação é feita pela Página do Candidato, na Central de Seleção.

O benefício pode ser solicitado por alunos do 9º ano do ensino fundamental em escolas públicas ou conveniadas da educação do campo, além de candidatos inscritos no CadÚnico. É necessário enviar documentação comprobatória, como:

Declaração ou boletim que comprove matrícula no 9º ano em 2025;

Folha resumo do CadÚnico com carimbo e assinatura do CRAS;

Comprovante atualizado do CadÚnico pelo site Gov.br.

A documentação deve estar legível, atualizada e correta. Arquivos incompletos ou ilegíveis podem levar ao indeferimento da isenção.Quem enviou documentos incorretos pode reenviar até o fim do prazo, dia 25. Depois, ainda será possível apresentar recurso nos dias 1º e 2 de outubro.

As inscrições seguem até 8 de outubro, com taxa de R$ 20 (após o dia 25). 

Vagas - O Exame de Seleção 2026 oferece 1.840 vagas gratuitas em cursos técnicos integrados ao ensino médio, nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas. As aulas estão previstas para o primeiro semestre de 2026.

Vanguard - Sound

