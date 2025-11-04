Precisando de emprego? Funsat oferta 1,2 mil vagas nesta terça em Campo Grande

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) está ofertando pouco mais de 1,2 mil vagas de emprego nesta terça-feira, dia 4 de novembro, distribuídas em 151 funções em Campo Grande.

Entre as oportunidades de destaques estão ajudante de carga e descarga de mercadoria (32), atendente de lojas (31), auxiliar de cozinha (45), auxiliar de limpeza (119) e operador de caixa (81).

Os interessados podem comparecer à sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 4042-0585, ramais 5837 e 5841.

DESCRIÇÃO – 151 FUNÇÕES Total Açougueiro 15 Ajudante de açougueiro (comércio) 5 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 31 Ajudante de churrasqueiro 2 Ajudante de obras 5 Ajudante de padeiro 2 Ajudante de serralheiro 5 Alimentador de linha de produção 10 Alinhador veicular 1 Almoxarife 1 Analista de gestão de estoque 1 Analista de recursos humanos 1 Assistente administrativo 1 Assistente bilíngüe 1 Assistente de vendas 4 Atendente barista 10 Atendente de balcão 3 Atendente de cafeteria 2 Atendente de farmácia – balconista 5 Atendente de lanchonete 35 Atendente de lojas 32 Atendente de lojas e mercados 15 Atendente de padaria 2 Atendente do setor de frios e laticínios 3 Auxiliar administrativo 5 Auxiliar contábil 1 Auxiliar de armazenamento 6 Auxiliar de confecção 40 Auxiliar de cozinha 43 Auxiliar de escrituração fiscal 1 Auxiliar de estoque 1 Auxiliar de expedição 1 Auxiliar de lavanderia 10 Auxiliar de limpeza 118 Auxiliar de linha de produção 75 Auxiliar de manutenção predial 1 Auxiliar de mecânico de autos 1 Auxiliar de pessoal 1 Auxiliar em saúde bucal 1 Auxiliar financeiro 3 Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) 4 Auxiliar nos serviços de alimentação 19 Babá 1 Banhista de animais domésticos 2 Bombeiro hidráulico 3 Camareira de hotel 6 Carregador (armazém) 13 Caseiro 1 Chefe de cozinha 1 Churrasqueiro 2 Confeiteiro 1 Conferente de carga e descarga 4 Conferente de logística 1 Consultor de vendas 20 Copeiro de hospital 1 Costureira em geral 34 Cozinheiro de restaurante 1 Cozinheiro do serviço doméstico 1 Cumim 1 Desossador 3 Divisor de cortes em matadouro 2 Eletricista de instalações 2 Eletricista de instalações (veículos automotores e máquinas operatrizes, exceto aeronaves e embarcações) 1 Eletricista de manutenção industrial 2 Empacotador, a mão 7 Empregado doméstico nos serviços gerais 2 Empregado doméstico faxineiro 3 Encanador 5 Encarregado de cozinha 1 Encarregado de obras 1 Enxugador e acabador na lavagem de veículos 2 Estoquista 21 Fiel de depósito 8 Fiscal de prevenção de perdas 8 Fisioterapeuta geral 1 Fonoaudiólogo em audiologia 1 Fonoaudiólogo geral 1 Frentista 10 Gerente de vendas 1 Governanta de hotelaria 1 Inspetor de qualidade 1 Instalador de linhas elétricas de alta e baixa tensão (rede aérea e subterrânea) 6 Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações 30 Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos 5 Jardineiro 3 Lavador de carros 1 Lavador de roupas 1 Lavador de veículos 1 Leiturista 3 Magarefe 5 Manobrista 5 Maqueiro de hospital 1 Mecânico de automóveis e caminhões 2 Mecânico de manutenção de máquinas de costura 1 Mecânico de manutenção de máquinas industriais 2 Mecânico de manutenção de máquinas, em geral 1 Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) 10 Mecânico de motor a diesel 1 Motofretista 2 Motorista de ambulância 1 Motorista de caminhão 9 Motorista entregador 22 Oficial de manutenção 1 Operador de caixa 91 Operador de cobrança 1 Operador de empilhadeira 6 Operador de lavador de veículos 1 Operador de movimentação e armazenamento de carga 3 Operador de telemarketing ativo e receptivo 2 Operador de transporte multimodal 1 Operador de vendas (lojas) 10 Operador financeiro 50 Padeiro 2 Panfleteiro 1 Passador de roupas em geral 1 Pedreiro 14 Perito assistente (contador) 1 Pintor de obras 2 Pizzaiolo 1 Porteiro 4 Promotor de vendas 19 Recepcionista, em geral 1 Repositor – em supermercados 40 Repositor de mercadorias 41 Representante comercial autônomo 2 Retalhador de carne 4 Salgadeiro 1 Serralheiro 1 Servente de limpeza 20 Servente de obras 10 Soldador 3 Soldador elétrico 2 Supervisor administrativo de pessoal 2 Supervisor de carga e descarga 1 Tapeceiro de móveis 2 Técnico de refrigeração (instalação) 1 Técnico de suporte ao usuário de tecnologia da informação 10 Técnico de suporte de ti 1 Técnico eletricista 1 Técnico em instalação de sistemas ópticos 10 Técnico em segurança do trabalho 1 Tecnólogo em segurança do trabalho 1 Tosador de animais domésticos 1 Trabalhador agropecuário em geral 2 Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas 4 Trabalhador rural 1 Vendedor de comércio varejista 2 Vendedor de serviços 5 Vendedor interno 16 Vendedor porta a porta 50 Vigia 4 Total Geral 1263

