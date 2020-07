Prefeitura abre concurso com salários de até R$ 12 mil

Pessoas com todo tipo de formação poderão realizar um concurso publico, com salários de até R$ 12 mil, aberto pela Prefeitura de Bandeirantes. As inscrições serão realizadas no período de 21 de julho a 20 de setembro de 2020.

De acordo com o editar as formações exigidas vão desde ensino fundamental até ensino superior, e os salários variam de R$1.065,75 para a função de vigia, até R$12.485,48 para médico de estratégia de saúde de família.

As inscrições só poderão ser feitas pela internet, através do site www.fapec.org/concursos. Os candidatos poderão realizar até no máximo duas inscrições.

Em caso de duas inscrições, será obrigatório uma inscrição para cada cargo dentro de cada grupo de aplicação da Prova Escrita, é necessário verificar a compatibilidade entre os dias e horários de aplicação dessas provas pois estas não podem ser realizadas no mesmo horário.

O valor das inscrições varia de acordo com o cargo. Para concorrer às vagas de nível superior o valor é R$200,00.

Para as vagas de nível médio com atividade regulamentada, agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias o valor é R$150,00.

Para nível médio o valor é R$100,00. Para cargos de nível fundamental o vencimento é no valor de R$80,00.

Caso o interessado opte por mais de uma inscrição, deverá recolher o valor correspondente a cada inscrição realizada.

Para conferir o edital do concurso clique aqui.

Deixe seu Comentário

Leia Também