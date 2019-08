Prefeitura abre inscrição para Qualifica Campo Grande com salário de até R$ 5,6 mil

A Prefeitura de Campo Grande, publicou no Diário Oficial do município no edital desta quarta-feira (28), o credenciamento de colaboradores para o “Programa Qualifica Campo Grande” – Programa de Inclusão Profissional (PROINC) de Construção Civil no Módulo Prático.



O edital vai atender o Programa Habitacional Aldeia Água Bonita, e para isso visa selecionar profissionais para prestação de serviços na Fundação Social do Trabalho de Campo Grande, para realização das atividades de construção civil.

Os salários variam de R$ 3.700,00, para o cargo de instrutor de qualificação profissional, a R$ 5.650,00 para orientador de instalações elétricas e orientador de construção civil.

O valor a ser pago abrange a elaboração de material didático, planejamento do curso, participação no conselho final com a coordenação de qualificação profissional e entrega de documentação solicitada pela FUNSAT no decorrer do curso, não sendo devido nenhum outro valor ao contratado, seja a que título for.

As inscrições serão realizadas nos dias 29 e 30 de agosto de 2019, no horário das 7h30 às 10h e das 13h30 às 16h, na sede da Fundação Social do Trabalho de Campo Grande, 1º andar, localizada à Rua 14 de julho, n. 992, Vila Glória. É preciso levar a ficha de inscrição específica preenchida, assinatura da declaração e apresentação do original e das cópias dos documentos exigidos.

A inscrição implicará no conhecimento das normas e condições estabelecidas no Edital, em relação às quais o candidato não poderá alegar desconhecimento. Para mais informações acesse o Diário Oficial.

