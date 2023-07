Prefeitura abre inscrições para curso gratuito de espanhol, marketing e outros; confira

A prefeitura abriu as inscrições para os cursos gratuitos de Curso Espanhol 1, Marketing para Instagram, Como Formalizar Pequenos Negócios e Marketing Pessoal, oferecidos por meio da Secretaria da Juventude. As aulas estão previstas para começar no próximo dia 31.

Ao todo, estão sendo oferecidas 60 vagas em cada curso. As aulas devem acontecer na sede da Sejuv, localizada na Rua Vinte e Cinco de Dezembro, 924 – Jardim dos Estados, no 3º andar do Condomínio Marrakech.

“Temos cursos para quem procura colocação no mercado, para quem quer se capacitar, se aperfeiçoar e para quem já tem uma atuação profissional e quer se destacar. Cursos que podem ser um diferencial, na hora da contratação desse jovem ou até mesmo desenvolver sua autonomia”, destacou Maicon Nogueira, secretário da Sejuv.

As inscrições podem ser feitas a partir dos 15 anos pelo telefone (67) 3314-3577 ou pelo WhatsApp (67) 99287-2008.

Horários

Curso de Espanhol – Módulo 1

Horário: 8h às 11h30

Jovem e Influente: Destaque-se com seu Marketing Pessoal

Horário: 13h30 às 17h

Como Formalizar Pequenos Negócios

Horário: 18h30 às 21h30

Marketing para Instagram

Horário: 18h30 às 21h30



Deixe seu Comentário

Leia Também