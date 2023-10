Prefeitura abre inscrições para quatro cursos gratuitos; confira

As inscrições para quatro cursos gratuitos foram abertas pela prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv). As capacitações são nas áreas de Dicção e Oratória, Vendas no Instagram e Whatsapp, Educação Financeira e Copywriting.

As aulas serão realizadas de 16 a 20 de outubro, na sede da Secretaria da Juventude, que fica na Rua 25 de Dezembro, 924, no 3º andar do Edifício Marrakech.

No curso de Copywriting, os alunos aprenderão a criar headlines, estruturas de copywriting, técnicas de escrita persuasiva, escrever para diferentes canais, técnicas de escritas para diferentes formatos, entre outros.

“Quando seu conteúdo chama atenção, a chance de fechar vendas é muito maior. Vamos ensinar a capturar a atenção dos leitores e promover seu próprio negócio”, explicou Gustavo Vargas, Estrategista Digital.

Jovens a partir de 15 anos podem se inscrever. Para cada curso são oferecidas 60 vagas. As inscrições podem ser feitas pelo link: https://sejuvcg-cursos.cheetah.builderall.com/pre-inscricao. Mais informações pelo telefone (67)3314-3577 ou via WhatsApp (67) 99287-2008.

Horários

Dicção e Oratória - das 08h às 11h30

Vendas no Instagram e WhatsApp - das 18h30 às 21h30

Educação Financeira - das 18h30 às 21h30

Copywriting - das 18h30 às 21h30

Deixe seu Comentário

Leia Também