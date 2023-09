Prefeitura abre processo seletivo para professores temporários

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Campo (SEMED), abriu processo seletivo para professores temporários da REME (Rede Municipal de Ensino). As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 15 de setembro, de maneira online. As provas estão previstas para acontecerem no dia 29 de outubro.

De acordo com o edital publicado no Diogrande (confira clicando aqui), o processo seletivo tem por objetivo selecionar profissionais da educação para atuar no cargo de professor, na função de docente, e será coordenado pela SEMED e pela Secretaria Municipal de Gestão/SEGES. A Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec) será responsável pelas provas.

Os aprovados vão compor o banco de cadastro de professores temporários da REME, para atender às demandas e necessidades da Secretaria Municipal de Educação.

As provas serão compostas por avaliações escritas objetivas, específicas conforme o componente curricular ou etapa de ensino para qual o candidato se inscreveu, com a seguinte organização: Conhecimentos Específicos; Conhecimentos Pedagógicos; Conhecimentos de Legislação e Língua Portuguesa.

O site para inscrição é https://concurso.fapec.org. e o gabarito preliminar será divulgado um dia após a prova, em 30 de outubro. Conforme o edital, o resultado está previsto para ser divulgado em 14 de novembro.

Portanto, o resultado final do processo seletivo comporá o Banco de Cadastro de Professores Temporários da REME, organizado por etapa de ensino e componentes curriculares. As chamadas para atribuição de aulas temporárias ocorrerão mediante as demandas e necessidades das unidades escolares da REME, as quais serão publicadas no site www.campogrande.ms.gov.br/semed/.

Assim, a classificação no processo seletivo não assegura ao professor o direito de convocação, a qual fica condicionada à classificação final e à disponibilidade de vagas nas unidades escolares da REME.

