Prefeitura abre vagas para operador de telemarketing

Flávio Veras, com informações da assessoria

A Prefeitura Municipal de Campo Grande abriu nesta quinta-feira (7), 40 vagas para operador de telemarketing, pelo período de 1 ano. O interessado pode se inscrever no site do órgão para participar do processo seletivo.

Segundo a Prefeitura, o salário será de R$ 1,2 mil. Para desempenhar a função é necessário ensino médio completo, conhecimento em informática e experiência em telemarketing.

A seleção será realizada em uma única etapa denominada Prova de Títulos, de caráter eminentemente classificatório.

Inscrições

As inscrições ficarão abertas a partir de hoje (07), no site da Prefeitura, das 14h às 16h.

Deixe seu Comentário

Leia Também