Prefeitura de Paraíso das Águas abre concurso público com 159 vagas e salários de até R$ 23,5 mil

Inscrições seguem até 15 de janeiro de 2026 e contemplam todos os níveis de escolaridade

01 janeiro 2026 - 18h10Taynara Menezes
Imagem ilustrativaImagem ilustrativa   (Foto: jannoon028/Freepik)

Quem pretende começar 2026 com emprego novo tem uma oportunidade em Paraíso das Águas, cidade da região Norte de Mato Grosso do Sul. A Prefeitura abriu concurso público com 159 vagas para o quadro geral de servidores, abrangendo cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior.

Os salários variam entre R$ 1.664,03 e R$ 23.557,03, com oportunidades como auxiliar de berçário, cozinheira, enfermeiro, fonoaudiólogo, médico, motorista, recepcionista e zelador, entre outras funções.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas até 23h59 do dia 15 de janeiro de 2026, exclusivamente pelo site:
www.fundacaofafipa.org.br

A taxa de participação é de:
• R$ 100,00 para nível superior
• R$ 115,00 para nível médio e técnico
• R$ 145,00 para nível fundamental
A prova objetiva está prevista para 1º de fevereiro de 2026, com locais e horários divulgados em 27 de janeiro.

Explosão por vazamento de gás deixa mulher ferida
Polícia
Explosão por vazamento de gás deixa mulher ferida

