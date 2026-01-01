Prefeitura de Paraíso das Águas abre concurso público com 159 vagas e salários de até R$ 23,5 mil

Quem pretende começar 2026 com emprego novo tem uma oportunidade em Paraíso das Águas, cidade da região Norte de Mato Grosso do Sul. A Prefeitura abriu concurso público com 159 vagas para o quadro geral de servidores, abrangendo cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior.
Os salários variam entre R$ 1.664,03 e R$ 23.557,03, com oportunidades como auxiliar de berçário, cozinheira, enfermeiro, fonoaudiólogo, médico, motorista, recepcionista e zelador, entre outras funções.
Inscrições
As inscrições podem ser feitas até 23h59 do dia 15 de janeiro de 2026, exclusivamente pelo site:
www.fundacaofafipa.org.br
A taxa de participação é de:
• R$ 100,00 para nível superior
• R$ 115,00 para nível médio e técnico
• R$ 145,00 para nível fundamental
A prova objetiva está prevista para 1º de fevereiro de 2026, com locais e horários divulgados em 27 de janeiro.