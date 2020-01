Prefeitura e Assai abrem seleção de emprego para jovens na sexta-feira

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

A prefeitura de Campo Grande realizará na próxima sexta-feira (10) uma seletiva de empregos para jovens de 18 anos, ou mais, com ou sem experiência no mercado de trabalho. A iniciativa é uma parceria com o Conselho Municipal de Juventude e o Assaí Atacadista.

As vagas serão para operador de caixa, operador de loja, operador de loja pleno, operador de televendas, chefe de seção perecível, cartazista, jovem aprendiz, auxiliar de cozinha, chefe de seção prevenção e há oportunidades para Pessoa com Deficiência (PcD).

Para o Subsecretário de Juventude Maicon Nogueira, a seletiva será uma oportunidade para quem não tem experiência e para quem precisa de uma recolocação no mercado de trabalho. “As vagas são destinadas para jovens acima de 18 anos com ou sem experiência, isso mostra a importância de ter um currículo diferenciado na hora da entrevista”.

Para participar, é só comparecer à seletiva na sexta-feira (10), das 09h às 16h, na Faculdade Estácio de Sá, Unidade TV Morena. A faculdade fica localizada na Rua Venâncio Borges do Nascimento, 377, Bairro TV Morena

Deixe seu Comentário

Leia Também