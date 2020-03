Prefeitura oferece até R$ 2,8 mil para quem quiser "administrar" cemitério

A Prefeitura de Campo Grande abriu nesta segunda-feira (2) um Processo Seletivo Simplificado para profissionais da área de administração de cemitério, encarregado de cemitério, coveiro e pedreiro.

São 19 vagas, com salários que variam entre R$ 1,350 mil a R$ 2,8 mil. Para inscrever-se, via Internet, o candidato deverá acessar o site e efetuar sua inscrição período das 10 horas do dia 5 de março às 16 horas do dia 6, no horário oficial do Estado de Mato Grosso do Sul.

Para a função de administrador e encarregado de cemitério é necessário ter Ensino Médio completo e experiência profissional comprovada na área.

Já as funções de coveiro e pedreiro é preciso ser alfabetizado e ter experiência profissional comprovada na área.

Recomenda-se antes de realizar a inscrição, que o candidato certifique-se de que preenche todos os requisitos exigidos para participação no Processo Seletivo Simplificado.

